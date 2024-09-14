В Витебске судили «Человека года — 2022» 1 14.09.2024, 11:54

Хранитель фондов витебского музея Денис Яковлев. Фото: «БЕЛТА»

Вероятно, за политику.

В суде Железнодорожного района Витебска 13 сентября вероятно было рассмотрено административное дело в отношении Дениса Яковлева, хранителя фондов витебского музея Миная Шмырева. В 2022 году ему было присвоено звание «Человек года Витебской области». Правозащитникам известно, по какой статье судили мужчину, но итог пока не ясен. Также не известно, уволили ли Дениса Яковлева из музея.

Как сообщает a target="_blank" href=https://vitebskspring.org/news/sud/item/6871-u-vitsebsku-za-raspausyud-ekstremizmu-znou-sudzili-chalaveka-goda-vitsebshchyny>«Віцебская Вясна», Денис Яковлев работал в мемориальном музее им. Миная Шмырева более 16 лет. Яковлев также является известным в городе популяризатором истории Второй Мировой войны. Он создает квесты для подростков по мотивам событий того времени, организует мероприятия в музеях и учебных заведениях.

В 2022 году Витебский облисполком удостоил Дениса Яковлева звания «Человек года Витебской области» в номинации «Социальная сфера».

По информации «Віцебскай вясны», Дениса Яковлева судили по ч. 2 ст. 19.11 Административного кодекса. Эта статья предусматривает ответственность за распространение «экстремистских» материалов. Правозащитники считают ее политической.

Процесс вела судья Елена Гребенчук. Итог рассмотрения неизвестен. Имя и фамилия Дениса Яковлева остаются на сайте музея. Можно предположить, что пока мужчина не уволен.

Правозащитники «Віцебскай вясны» также обращают внимание, что это не первый случай привлечения к административной ответственности людей, удостоенных в области звания «Человека года» — в прошлом году их было три. Всех фигурантов после административных судов уволили с должностей в государственных организациях.

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