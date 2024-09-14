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Названы пять лучших смартфонов, которые могут превращаться в планшет

  • 14.09.2024, 12:09
Названы пять лучших смартфонов, которые могут превращаться в планшет

Устройства разработаны именитыми брендами.

Пока Apple только думает о выпуске смартфона с гибким экраном, большинство именитых брендов имеют в ассортименте сразу несколько поколений складных девайсов. Такой форм-фактор позволяют владеть смартфоном и фактически планшетом одновременно.

Портал TechRadar назвал лучшие раскладные телефоны, которые можно купить в сентябре 2024 года.

Лучшим складным смартфоном в целом посчитали недавно выпущенный Google Pixel 9 Pro Fold. Устройство хвалят за тонкий корпус, качественные камеры и поддержку ИИ. Однако аппарат уступает конкурентам по «железу» и лишен защиты от воды, а оценили его почти в 2000 долларов.

OnePlus Open оказался лучшим по соотношению цены и качества. На момент выхода это был самый доступный складной смартфон, а теперь он стоит еще меньше. При этом производителю пришлось пойти на некоторые компромиссы, вряд ли отпугнет тех, хочет купить свой первый складной телефон.

Дорогой Samsung Galaxy Z Fold 6 попал в топ-5, как лучший складной смартфон премиум-класса. По словам обозревателей, у него превосходный набор камер и множество полезных ИИ-функций. Кроме того, девайс поддерживает стилус, однако его нужно докупать отдельно.

Лучшим смартфоном-«раскладушкой» признали Galaxy Z Flip 6. Этот девайс Samsung по своим габаритам напоминает пудреницу, которая уместится в любом кармане. Ее дисплей также ярче и красочнее, чем у конкурентов, и, стартуя от $1099, она не намного дороже, чем более традиционный флагман.

Тем, кто хочет купить свой первый складной телефон, стоит рассмотреть относительно доступный Motorola Razr 2024. Есть некоторые недостатки, как средненькие камеры и плохо реализованные ИИ-функции, но стоит он всего 700 евро, а на скидках его можно найти и за 600.

Ожидается, что в ближайшее время складные телефоны станут массовым товаром. Ранее в этом году Nubia выпустила самую дешевую модель на рынке всего за $415. А до конца 2024 года у Samsung, по слухам, выйдут недорогие Galaxy Z Fold FE и Flip FE.

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