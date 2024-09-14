«Сами пашите в своем лживом гадюшнике» 11 14.09.2024, 12:39

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Молодые пенсионерки рассказали, как живется, когда меняешь зарплату на пенсию.

Каково это — много лет ходить на работу и получать зарплату, а потом стать пенсионером, с выплатами, которых не всегда хватает на самое необходимое? «Зеркало» пообщалось с тремя молодыми белорусскими пенсионерками и узнало, сколько они зарабатывали раньше и сколько получают сейчас, хватает ли им средств, что они могут себе позволить на эти выплаты и чего не хватает.

«Сами пашите в своем лживом гадюшнике»

Алла Николаевна (все имена изменены) ушла на пенсию почти полтора года назад, до этого она работала на государственном предприятии заведующей отделом, в подчинении у которой было меньше десяти человек.

— На последнем месте я проработала чуть больше 20 лет. Поначалу все нравилось, а потом превратилось в рутину. Да и начальство было абы какое: вечное унижение, особенно в отношении рядовых сотрудников. Коллектив тоже не ахти: боялись лишнее слово сказать, особенно после выборов в 2020 году, зато сплетни и доносы процветали. Но увольняться я не хотела: затянуло меня это болото, страшно было уходить, потому что считала себя старой, а здесь я старожил, все знаю, — рассказала женщина.

Еще одна причина, которая держала ее на работе, — неплохая по меркам населенного пункта зарплата, в последние годы она была 1300−1500 рублей. Этих денег собеседнице на жизнь хватало, даже удавалось что-то отложить. Плюс иногда давали премии к праздникам, продуктовые наборы, были «плюшки» от профсоюза в виде поездок по Беларуси.

— Я очень ждала момента выхода на пенсию. Хотя можно было работать и дальше, у нас многие так делали — корячатся до 70 лет, чтоб лишнюю копейку заработать. Но мне все так надоело и я решила, что уйду ровненько по часикам.

Женщина не знала, какой размер пенсии у нее будет, волновалась по этому поводу, потому что не хотела просить материальной помощи у детей, «чтобы не быть для них обузой». В итоге ей насчитали чуть больше 900 рублей.

— Не очень мало, но и не разгуляешься на эту сумму, отложить уже явно ничего не получится. Хотя, с другой стороны, как посмотреть, вроде бы меньше, чем зарплата, но зато не надо тратить деньги на проездные, ссобойки, меньше износ одежды и обуви, соответственно, надо реже обновлять гардероб.

В первые месяцы после выхода на пенсию Алла Николаевна отсыпалась, отдыхала от работы и много гуляла, она ощущала себя очень счастливой. Денег ей хватало и тогда и сейчас, но, конечно, в рестораны она не ходит, хотя выпить чашку кофе с пирожным в городе ей вполне доступно.

— Но тут стоит учесть, что у меня есть небольшие накопления, поэтому, когда в пенсию я не вмещалась, то чуток залазила в заначку. К тому же, пока позволяет погода, я живу в деревне, в родительском доме. А там расходы на жизнь минимальные, плюс есть сад, ягодные кустарники, небольшой огородик, с этого есть домашние заготовки. Иногда обмениваюсь урожаем с соседями, например, у меня было очень много малины, а у соседки она высохла, зато у нее яйца домашние есть.

Пенсионерка рассказала, что основные суммы у нее уходят на коммуналку, продукты и лекарства (хотя их женщине требуется не много). Из одежды за все это время она ничего не покупала, говорит, «хоть бы доносить то, что есть».

— Продукты в магазине я покупаю самые обычные: молочку, яйца, хлеб, мясо курицы, иногда свинину, бакалею. Рыбу не беру, но не из-за денег, а потому, что я ее не переношу. Иногда куплю каких фруктов заморских, типа бананов, киви.

Спокойный темп жизни на пенсии беларуске нравится, на работу она возвращаться не собирается, хотя начальство иногда ей позванивает и «закидывает удочку» — спрашивают, не хочет ли она поработать, но только уже рядовым специалистом, мол, на предприятии нехватка кадров.

— Я во время таких звонков держу фигу в кармане: сами пашите в своем лживом гадюшнике. Конечно, мои запасы небесконечны, и они истощаются. Но я придумала для себя вариант: как увижу, что денег уже в обрез, то перееду жить в деревню, а свою квартиру сдам в аренду, тем более, что спрос есть.

«Если себе вещи покупать, покушать, то особо не забалуешь»

Жительница районного центра Мария после достижения пенсионного возраста еще несколько лет работала, но около года назад она окончательно вышла на пенсию.

— Зарплата у меня была небольшая, она сравнима с пенсией, которую я получаю, — между 600 и 700 рублями. Когда я была работающей пенсионеркой, то выходило примерно то же самое, — рассказала Мария.

Женщина отметила, что она страдала, когда окончательно ушла на пенсию. Но причина такого настроения была не материальная: у беларуски была потребность что-то делать, ведь 40 лет она тем и занималась, что работала, — привыкла.

— Сейчас заканчиваются дачные работы, и я уже думаю, что же буду делать зимой, чем бы себя занять. Но вообще я постепенно пришла к мысли о том, что теперь я никому ничего не должна. Я никуда не спешу, никуда не опаздываю.

Осознав полученный от выхода на пенсию позитив, женщина призналась сама себе, что она уже «не хочет тех денег», ей просто нужна свобода. Она понимает, что даже если бы решилась снова трудоустроиться, то главным для нее были бы не материальные причины, а возможность чем-то заниматься.

— А по деньгам, ну что… Пенсия ерундовая, конечно. Если живешь один, то такой суммы мало, а если вдвоем с мужем и у того пенсия побольше, то будет легче. Есть у нас и те, кому «хватает», но они же все время макароны берут на акции да выискивают продукты подешевле. А если себе вещи покупать, покушать, то особо не забалуешь.

Сама Мария говорит, что материально она пока справляется за счет того, что ей «пока ничего не болит» и не надо покупать никаких медицинских препаратов. В принципе, денег она особо и не тратит, но так получается лишь за счет того, что беларуска все лето «сидела в деревне на огороде».

— В дом мне уже ничего покупать не надо: за жизнь всего скопилось, на работу ходить не надо, а значит, и гардероб менять уже не так важно. В магазине я много чего не покупаю, так как есть своя картошка, свекла, морковь, другие овощи. Наделала столько закаток, что хватит не только мне, но еще и невестке дам.

Однако женщина понимает, что дачи и огороды есть не у всех. К тому же люди покупают продукты, оплачивают коммуналку, интернет, телефон и все остальное, а на выходе с пенсии «ерунда остается».

— Так как у меня потребности скромные, мне и хватает. Но хотелось бы, чтобы была возможность, отработав всю жизнь, съездить куда-то. И за границу, или хотя бы по Беларуси попутешествовать по разным местам. Хотелось бы и в городе иметь дом со своим куском земли, ведь в деревню ездить далеко, а с возрастом будет и тяжелее.

«Начинаю иногда подумывать, не лишняя ли у меня почка»

Маргарита вышла на пенсию 2,5 года назад. Женщина говорит, что жизнь ее последних лет можно описать фразой «Стивен Кинг отдыхает», настолько тяжело ей приходится.

— Семь лет назад у меня заболел муж, на его лечение уходили сумасшедшие деньги, но спасти его не удалось. А через два года умерла дочь, и теперь я ращу свою внучку, — рассказала о своей жизни женщина.

Белoруска рассказала, что рабочего стажа у нее 28 лет, но пенсию она получает всего около 460 рублей. Еще 430 рублей приходит ее внучке — это пособие в связи со смертью матери. Девочке также помогает ее отец — дает кое-какие суммы на карманные расходы и покупает одежду.

— Денег нам не хватает даже на нормальное питание. А внучка растет, занимается спортом, ей нужна хорошая еда. Она у меня любознательная, любит читать книги, особенно про спорт, но одна стоит 50−80 рублей. Где брать такие средства?

Помимо этого, самой Маргарите нужны деньги на медицинское обследование и лекарства, с этим ей немного помог сын, но регулярно он не может выделять большие суммы: у самого есть семья и маленький ребенок.

— В месяц на препараты мне нужно 800 рублей. Начинаю иногда подумывать, не лишняя ли у меня почка. Но меня волнует вопрос: у моего мужа на момент смерти стаж был больше 30 лет, у дочери — 17. Кто получает деньги, которые они столько лет исправно платили в ФСЗН?

Чтобы как-то свести концы с концами, женщина периодически продает вещи, которые были нажиты еще в период брака, когда муж хорошо зарабатывал.

— Кроме того, у меня есть животные, и при теперешних ценах на товары для них выбираешь: себе еду купить или моим малым корм, витамины или наполнитель для лотка. Побеждают, естественно, животные. Мне никто не обещал, что в жизни будет легко, но не настолько же…

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