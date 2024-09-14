В Беларусь залетел еще один российский «Шахед»1
- 14.09.2024, 12:47
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Беспилотник нарушил воздушное пространство в районе Лоева.
В Беларусь снова залетел российский дрон-камикадзе во время ночной атаки на Украину. В этот момент в небе была белорусская авиация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу «Беларускі Гаюн».
Ночью около 4:10 российский «Шахед» нарушил воздушное пространство Беларуси в районе Лоева в Гомельской области. Дрон пробыл в Беларуси около 30 минут.
Беспилотник двигался в западном направлении, а затем повернул на юго-восток и вернулся в Украину. По данным аналитиков, «Шахед» улетел в район города Славутич, где его заметили в 5:05.
Как отмечает мониторинговая группа, когда «Шахед» залетел в Беларусь, в небе над Гомельской областью дежурил истребитель. Самолет поднялся в небо с аэродрома «Барановичи» около 3:40.
Стоит добавить, что это не первый раз российские ударные дроны залетают в Беларусь во время обстрелов Украины. Несколько раз белорусская авиация уничтожала «Шахеды».