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Падение цен на нефть погубит Путина

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  • Виктория Зубкова, planeta.press
  • 14.09.2024, 12:55
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Падение цен на нефть погубит Путина

В Вашингтоне могут повторить.

История всегда повторяется для тех, кто ничему не учится. Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, компания Trafigura Group, предупредила, что цены на нефть марки Brent, вероятно, довольно скоро упадут до $60, сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, об этом глава нефтяного направления компании Trafigura Бен Лакок заявил на Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (APPEC).

В нефтетрейдере Gunvor также считают, что цены на нефть продолжат снижение. Справедливая стоимость нефти составляет $70 за баррель, поскольку в мире добывается больше нефти, чем потребляется, и в ближайшие несколько лет баланс будет только ухудшаться, в частности, рассказал Reuters соучредитель и председатель правления энергетической компании Gunvor Торнбьорн Торнквист.

Цена нефти неуклонно снижается с начала июля 2024 года. Негативная динамика сохраняется из-за опасений относительно перспектив спроса в США и КНР, а также увеличения предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на аналитиков Citigroup, если ОПЕК+ не возьмет на себя обязательство по сокращению добычи на неопределенный срок, цены рухнут до $60 за баррель уже в 2025 году. Если это произойдет, снижение может усилиться до $50, прежде чем начнется восстановление.

С ценами на российскую нефть дела обстоят еще хуже. Обвал мировых цен потянул за собой котировки марки Urals и уронил доходы нефтяных компаний в РФ. Как сообщает Bloomberg, стоимость российской нефти впервые с начала года опускается ниже отметки $60 за баррель. Всего за две недели Urals подешевела на $12,7, или 18% при том, что проект федерального бюджета на 2024 год верстался из расчета, что нефть будет стоить $70. Примерно такую же цену российское правительство заложило в проектировки для бюджета на следующий год.

Кстати, $60 за баррель — это потолок цен на российскую нефть, который страны «Группы семи» и ЕС утвердили в декабре 2022 года. Компаниям из этих стран запретили оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, если она продается по цене сверх установленного предела. Аналогичная мера коснулась нефтепродуктов при том, что максимальная цена на дизельное топливо составила $100, на мазут — $45. Россия научилась обходить потолок цен, однако ограничительный инструмент выполнил свою главную задачу — оставить на мировом рынке российскую нефть во избежание дефицита и роста цен, но уменьшить доходы федерального бюджета РФ.

На днях кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «Путин не сможет воевать с нефтью по $40». Его так называемый мирный план заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или больше в течение 12 месяцев после вступления в должность. При этом Трамп заявил, что в случае победы на выборах он закончит войну в Украине уже к новому году. По его словам, он сделает это еще до официального вступления в должность.

Внешняя политика СССР, а теперь и РФ, была наиболее агрессивной в моменты, когда цены на нефть достигали своего максимума. В 1979 году советские войска вторглись в Афганистан — тогда нефть стоила $101 за баррель. Через семь лет цена на марку Brent рухнула до $30, и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев начал политику сближения с Западом, а уже в 1989 году состоялся вывод советских войск из Афганистана. Когда Путин избрался на первый президентский срок, нефть стоила $25 за баррель, и он не возражал против расширения НАТО в странах Балтии, а также рассматривал 11 сентября 2001 года как шанс России на сближение с Североатлантическим альянсом. Однако через семь лет нефть подорожала до $105 за баррель, и РФ вторглась в Грузию.

В 2014 году сын президента США Рональда Рейгана Майкл дал тогдашнему американскому лидеру Бараку Обаме совет: если тот хочет остановить Россию, лучший путь — обрушить цены на нефть. «Я думаю, у главы государства может возникнуть интерес, как Рональд Рейган победил СССР. Он сделал это без единого выстрела, и все же в его распоряжении было супероружие — нефть. Нефть — единственный советский товар, который в мире еще соглашались покупать, кроме атомных бомб, конечно, — но те были не на продажу. И раз уж вышло так, что на нефти зиждилось все кремлевское богатство, то мой отец убедил саудовцев взять и залить рынок дешевой нефтью. Это привело к девальвации рубля, доводя СССР буквально до банкротства. Последствия известны: перестройка, Михаил Горбачев и распад самой советской империи», — рассказал он изданию The Telegraph, сославшись на то, что в 1986 году Рейган следовал именно этим путем.

Сговор не исключен и сейчас, по многим причинам, в том числе из-за деструктивной деятельности РФ на Ближнем Востоке, и не только с участием Саудовской Аравией, которая уже однажды насытила мировой рынок дешевой нефтью. Например, ОАЭ входят в десятку крупнейших производителей нефти в мире и являются одним из главных союзников Соединенных Штатов в регионе, и у них тоже могут возникнуть вопросы к политике, проводимой Россией. На днях секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом заявил, что позиция России совпадает с позицией Ирана в отношении островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб в Персидском заливе, пишет Tehran Times. Ирония в том, что указанные острова являются предметом давнего территориального спора между Ираном и ОАЭ, так что заявление экс-министра обороны РФ не придется Абу-Даби по вкусу.

Не исключено, что администрации президента США Джо Байдена за два месяца до президентских выборов надоело играть с Кремлем и она сейчас делает то же, что и в 1980-х, когда падение цен на нефть похоронило СССР, надорвавшийся в гонке вооружений.

Виктория Зубкова, planeta.press

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