Польша укрепляет границу с Беларусью и по реке Буг 1 14.09.2024, 13:03

Закончить стройку планируют за год.

На польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве начались работы по строительству электронного барьера на пограничной реке Буг. Его протяженность составит около 172 км, сообщает Главная комендатура погранслужбы Польши. Закончить стройку планируют за год.

Сайт zerkalo.io рассказывает, сколько потратят поляки на этот элемент борьбы с кризисом на границе, который устроил официальный Минск.

По информации польской пограничной службы, сейчас работы ведутся во Влодавском повяте, соседствующем с Беларусью. На польском берегу реки Буг идет расчистка территории от деревьев и кустарников. Здесь устанавливают столбы для камер, монтируют силовые и передающие устройства.

Протяженность электронного барьера составит около 172 км. Всего установят около 1800 столбов, на которых разместят около 4500 камер дневного и тепловизионного наблюдения, а также специальные датчики для обнаружения различных физических особенностей объектов.

Сообщается, что барьер спроектирован таким образом, что радиус его действия охватывает всю протяженность границы с Беларусью на этом участке — здесь не будет мертвых зон, а наблюдение планируют вести круглосуточно.

Закончить строительство планируют на протяжении года. Его стоимость, а также девятилетнее гарантийное обслуживание оценено в 279 млн польских злотых (более 70 млн долларов).

С помощью электронного барьера на реке польские пограничники собираются бороться с миграционным кризисом и контрабандой.

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