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Байден намекнул на разрешение бить по территории РФ западным оружием

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  • 14.09.2024, 13:27
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Байден намекнул на разрешение бить по территории РФ западным оружием
Джо Байден

Речь шла о британских ракетах Storm Shadow.

Президент США Джо Байден отверг угрозы российского диктатора Владимира Путина, пригрозившего НАТО войной в случае разрешения союзников на дальнобойные удары Украины по целям в РФ. Американский лидер сказал, что не думает об этом.

Соответствующее заявление Байден сделал время встречи по вопросам внешней политики с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает The Guardian. Саммит состоялся в Белом доме в пятницу, 13 сентября.

В частности, он заявил, что не приемлет версию, что использование Украиной западных ракет Storm Shadow для бомбардировки целей в России якобы будет равносильно началу войны НАТО с Москвой.

«Я не думаю много о Владимире Путине», – сказал Байден.

После встречи Стармер сказал журналистам, что она не была посвящена конкретному решению по Storm Shadow.

«Ну, у нас была долгая и продуктивная дискуссия по ряду проблем, включая Украину, как и следовало ожидать, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, стратегически говоря о тактических решениях», – сказал он.

Байден в свою очередь указал, что эта тема обсуждалась лидерами и их командами. В ответ на вопрос прессы о том, как скоро он готов позволить Украине запустить ракеты по целям в глубине РФ, президент США сказал: «Мы собираемся обсудить это сейчас».

Британские ракеты Storm Shadow могут поражать цели на расстоянии не менее 300 км, и Украина хочет использовать их для бомбардировки авиабаз, ракетных позиций и других военных целей в глубине РФ, напоминает The Guardian.

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