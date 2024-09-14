Зачем водители поливают лобовое стекло авто минеральной водой? 14.09.2024, 13:51

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Неожиданная хитрость оказалась весьма полезной в осеннее время.

С наступлением осени автомобилисты сталкиваются с настоящим нашествием насекомых. Мелкие мошки проникают во все щели и отверстия транспортного средства, загрязняя собой радиатор, бампер и, конечно же, лобовое стекло. Удалить их с поверхности обычным омывателем стекла не так и просто. Но опытные водители нашли один действенный способ, который поможет решить эту проблему, пишет «Твоя машина».

Как очистить лобовое стекло

Удалять остатки насекомых с поверхности авто помогает минеральная вода. Газировка с помощью своих пузырьков и активных компонентов легко справляется с загрязнениями, даже если они уже успели подсохнуть.

Опытные автомобилисты рекомендуют разлить воду по лобовому стеклу и подождать несколько минут, чтобы загрязнения успели «размякнуть». После этого их можно спокойно удалить салфеткой, а дальше просто убрать разводы микрофиброй.

Таким методом также можно обработать фары.

Но есть нюанс: минеральная вода не должна быть слишком холодной. Жидкость низкой температуры может нанести серьезный вред стеклянному материалу.

Можно ли заливать воду в бачок для омывателя стекла

В бачок минералку заливать не рекомендуется. Там должна быть нормальная омывающая жидкость, которая имеет в своем составе необходимые смазывающие компоненты.

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