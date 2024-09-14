закрыть
14 сентября 2024, суббота, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Никто не смог завезти товар»

  • 14.09.2024, 14:15
«Никто не смог завезти товар»

Магазины польской обуви в Беларуси все же закрываются.

Магазины польской обуви Wojas, которые еще весной были настроены продолжить работу в Беларуси, 29 сентября все-таки окончательно закрываются, пишет «Смартпресс».

«Учредитель — польская сторона приняла решение. 29 сентября — последний рабочий день двух магазинов: в ТЦ Expobel и в GreenCity. В ТЦ «Замок» магазин уже закрыт», — сообщили изданию в компании.

«Мы пытались получить квоты от Беллегпрома, но регулятор квоты летом не выдал. Нет товара и нет возможности завезти товар. Мы пытались и учредители пытались. Но, к сожалению, в связи с санкциями нет возможности продолжать работу», — пояснили в компании «Вояс Бел».

Нераспроданные до 29 сентября остатки обуви и галантереи будут возвращены обратно в Польшу. Это стандартная процедура в конце каждого сезона, но на этот раз есть нюанс.

В компании также отметили, что аналогичная ситуация у всех продавцов польской обуви: «Никто не смог завезти товар».

Как ранее сообщалось, правительство Беларуси в рамках контрсанкций внесло обувь в список товаров, которые нельзя ввозить из Польши, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии. Обновленное постановление Совмина от 6 декабря 2021 года №700 вступило в силу с 23 мая.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов