«Никто не смог завезти товар» 14.09.2024, 14:15

Магазины польской обуви в Беларуси все же закрываются.

Магазины польской обуви Wojas, которые еще весной были настроены продолжить работу в Беларуси, 29 сентября все-таки окончательно закрываются, пишет «Смартпресс».

«Учредитель — польская сторона приняла решение. 29 сентября — последний рабочий день двух магазинов: в ТЦ Expobel и в GreenCity. В ТЦ «Замок» магазин уже закрыт», — сообщили изданию в компании.

«Мы пытались получить квоты от Беллегпрома, но регулятор квоты летом не выдал. Нет товара и нет возможности завезти товар. Мы пытались и учредители пытались. Но, к сожалению, в связи с санкциями нет возможности продолжать работу», — пояснили в компании «Вояс Бел».

Нераспроданные до 29 сентября остатки обуви и галантереи будут возвращены обратно в Польшу. Это стандартная процедура в конце каждого сезона, но на этот раз есть нюанс.

В компании также отметили, что аналогичная ситуация у всех продавцов польской обуви: «Никто не смог завезти товар».

Как ранее сообщалось, правительство Беларуси в рамках контрсанкций внесло обувь в список товаров, которые нельзя ввозить из Польши, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии. Обновленное постановление Совмина от 6 декабря 2021 года №700 вступило в силу с 23 мая.

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