«Никто не смог завезти товар»
- 14.09.2024, 14:15
Магазины польской обуви в Беларуси все же закрываются.
Магазины польской обуви Wojas, которые еще весной были настроены продолжить работу в Беларуси, 29 сентября все-таки окончательно закрываются, пишет «Смартпресс».
«Учредитель — польская сторона приняла решение. 29 сентября — последний рабочий день двух магазинов: в ТЦ Expobel и в GreenCity. В ТЦ «Замок» магазин уже закрыт», — сообщили изданию в компании.
«Мы пытались получить квоты от Беллегпрома, но регулятор квоты летом не выдал. Нет товара и нет возможности завезти товар. Мы пытались и учредители пытались. Но, к сожалению, в связи с санкциями нет возможности продолжать работу», — пояснили в компании «Вояс Бел».
Нераспроданные до 29 сентября остатки обуви и галантереи будут возвращены обратно в Польшу. Это стандартная процедура в конце каждого сезона, но на этот раз есть нюанс.
В компании также отметили, что аналогичная ситуация у всех продавцов польской обуви: «Никто не смог завезти товар».
Как ранее сообщалось, правительство Беларуси в рамках контрсанкций внесло обувь в список товаров, которые нельзя ввозить из Польши, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии. Обновленное постановление Совмина от 6 декабря 2021 года №700 вступило в силу с 23 мая.