Илон Маск усилил свою охрану до «президентского уровня»1
- 14.09.2024, 14:23
Миллиардер превратил ее в своеобразный аналог Секретной службы США.
Владелец Tesla, SpaceX и X Илон Маск поднял уровень расходов на личную охрану до нескольких миллионов долларов в год.
Об этом, со ссылкой на внутреннюю документацию компании Tesla, сообщает газета The New York Times.
Сообщается, что «расширить свою и без того внушительную охрану», превратив ее в своеобразный аналог Секретной службы США, бизнесмена вынудило то, что он «регулярно сталкивается с преследованиями и угрозами убийства».
Как рассказали изданию источники из окружения Маска, пожелавшие остаться анонимными, он стал вести более изолированный образ жизни и «редко передвигается без телохранителей, даже когда идет в туалет принадлежащей ему компании X».
Раньше его могли сопровождать два охранника, теперь их число выросло до 20. Они вооружены и проверяют все помещения, в которые должен войти Маск.
Американского миллиардера защищают скорее как главу государства, а не как бизнесмена, отметили эксперты в области безопасности, которых опросил The New York Times.