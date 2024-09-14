Илон Маск усилил свою охрану до «президентского уровня» 1 14.09.2024, 14:23

Илон Маск

Миллиардер превратил ее в своеобразный аналог Секретной службы США.

Владелец Tesla, SpaceX и X Илон Маск поднял уровень расходов на личную охрану до нескольких миллионов долларов в год.

Об этом, со ссылкой на внутреннюю документацию компании Tesla, сообщает газета The New York Times.

Сообщается, что «расширить свою и без того внушительную охрану», превратив ее в своеобразный аналог Секретной службы США, бизнесмена вынудило то, что он «регулярно сталкивается с преследованиями и угрозами убийства».

Как рассказали изданию источники из окружения Маска, пожелавшие остаться анонимными, он стал вести более изолированный образ жизни и «редко передвигается без телохранителей, даже когда идет в туалет принадлежащей ему компании X».

Раньше его могли сопровождать два охранника, теперь их число выросло до 20. Они вооружены и проверяют все помещения, в которые должен войти Маск.

Американского миллиардера защищают скорее как главу государства, а не как бизнесмена, отметили эксперты в области безопасности, которых опросил The New York Times.

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