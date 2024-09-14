СМИ: Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана
- 14.09.2024, 14:31
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Хаос в кавказских регионах РФ усиливается.
Давняя вражда между элитами российских Чечни и Дагестана усиливается и рискует выйти из-под контроля. Чеченский лидер Рамзан Кадыров, предположительно, объявил кровную месть представителю Дагестана в Совфеде РФ Сулейману Керимову.
Об этом сообщил бывший депутат Одесского горсовета, коллаборант Игорь Димитриев, имеющий связи в высшем руководстве РФ.
Он утверждает, что эту информацию ему передал некий анонимный источник, передает Dialog.UA.
По его данным, недавно состоялась «стрелка» двух депутатов Госдумы России чеченца Адама Делимханова и дагестанца Ризвана Курбанова. Там и было объявлено о кровной мести.
«Делимханов… на стрелке сообщил, что он и его брат и президент Рамзан Кадыров объявляют кровную месть сенатору от Республики Дагестан Сулейману Керимову за то, что он якобы заказал убийство брата и президента Рамзана», — написал Димитриев.
Чтобы обезопасить себя, коллаборант подчеркнул, что считает эти слухи домыслами. Тем не менее, наличие очень серьезной вражды между элитами Дагестана и Чечни является общеизвестным фактом. Глава РФ Владимир Путин до недавнего времени сдерживал этот конфликт, однако, судя по всему, его влияние начало ослабевать. И это грозит России потерей внутренней стабильности.