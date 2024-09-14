«Ник и Майк»: Лукашенко пытается продать «дохлую лошадь»4
- 14.09.2024, 14:39
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Но время пустого блефа и суеты прошло.
Высказывания министра иностранных дел Максима Рыженкова на форуме в Шанхае о том, что «Беларусь не даст втянуть себя в войну в Украине» нуждаются в комментарии, так как адресованы сразу же многим векторам, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
1. Беларусь уже втянута в войну против Украины. Полномасштабное пособничество агрессору не скрывает и сам синепалый босс Рыженкова. Причем объясняет он это странным образом: Украине помогают 50 государств, так почему хунта не может быть единственным союзником агрессора (тут он забыл про Иран и КНДР). Поэтому с объективной точки зрения эти слова обычная реббентроповщина или лавровщина.
2. Беларусь не направит свои войска против Украины. И этот месседж более интересен.
Мы имеем:
- торг с Россией - нужно больше денег, чтобы войска направили, но России дешевле проводить парамобилизацонные мероприятия у себя и в горячих точках, чем воспользоваться услугами картофельного воинства;
- реверанс в сторону Китая и его мирного плана с намеком на то, что за поддержку стоит заплатить. Но Китай не видит в этой поддержке большой необходимости, как не видит и самостоятельности хунты (отдельно отметим, что Си Цзиньпин воздержался от направления поздравления по случаю юбилея синепалого).
- торг с Западом и Украиной - дайте окно возможностей, чтобы войска и дальше не двигались. Однако здесь все прекрасно понимают, что воевать некому и почти нечем.
Таким образом это все - попытка продать «дохлую лошадь», причем сразу нескольким покупателям: авось, кто и купит.
Однако за два с половиной года войны все поняли, что воевать синепалому некем, а последствия для двух диктаторов будут огромные и неприятные, по сравнению с которыми Курская область покажется комариным укусом. Вот и пытаются делать вид, что один давит (хотя иногда и случается), а второй, что этому давлению героически противостоит. Во все эти игры можно было играться, пока не стало совсем очевидно, что что и на руках, и в «прикупе» (армия хунты) - мусор, а не тузы.
Время пустого блефа и суеты прошло.