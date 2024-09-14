Британская разведка показала новые фото уничтоженных ВСУ мостов в Курской области 3 14.09.2024, 14:47

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архивное фото

Обнародованы кадры со спутников.

Украинские войска разрушили целый ряд мостов и понтонных переправ россиян в Курской области. Британская разведка показала новые спутниковые снимки.

Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).

«Украина продолжает препятствовать логистике России в Курской области серией ударов, разрушивших автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм», - говорится в сообщении.

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