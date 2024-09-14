Выборы в США: повторится ли сценарий 2016 года? 3 Петр Герасименко, «Зеркало недели»

14.09.2024, 14:55

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Ситуация динамична и постоянно меняется.

До выборов президента США остается меньше двух месяцев. В целом социология вроде бы показывает лидерство кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис на общенациональном уровне. Но оно слишком неубедительное и пребывает преимущественно в рамках статистической погрешности. Основная интрига сводится к тому, повторится ли сценарий 2016 года, когда другая кандидатка от демократов, Хиллари Клинтон, лидировала в общенациональном рейтинге, но проиграла выборы по количеству голосов выборщиков Дональду Трампу.

Когда 21 июля президент США Джо Байден после долгих размышлений снял свою кандидатуру с электоральной гонки, начался период стремительного взлета рейтинга Камалы Харрис. Энтузиазм демократов щедро поддержали спонсоры и большинство медиа, ориентирующихся на Демпартию. До 21 июля Трамп захватил лидерство в избирательной гонке. Его преимущество усилилось после провальных для Джо Байдена дебатов 27 июня. А неудачное покушение на кандидата от республиканцев 13 июля близ Батлера в штате Пенсильвания лишь добавило ему электоральных баллов. Но после решения демократов сменить кандидата в президенты лидерство Дональда Трампа быстро испарилось.

Социологи еще до выдвижения Камалы Харрис кандидатом в президенты оценивали ее шансы в поединке с Трампом. В общем эти оценки были, мягко говоря, не в пользу вице-президента. Тем более интересен стремительный взлет ее рейтингов в конце июля — первой половине августа. Харрис, которая до того проигрывала Трампу 5−10%, сумела не только достичь паритета, но и вырваться вперед. По состоянию на вторую половину августа большинство опросов отдавали ей преимущество в 1−4%. Казалось, еще немного и эта синяя волна превратит Трампа в статиста. Но медовый месяц Камалы Харрис закончился. А с ним закончилось время непрерывного роста ее рейтингов.

Съезд Демократической партии в Чикаго 19−23 августа должен был придать дополнительный импульс кампании Камалы Харрис. Даже социолог Дональда Трампа Тони Фабрицио прогнозировал еще один кратковременный прыжок поддержки Харрис. Но этого не произошло. Большинство национальных опросов свидетельствует о том, что Харрис сохраняет преимущество над Дональдом Трампом. Но оно составляет всего 1−3% в рамках статистической погрешности.

Объективности ради стоит обратить внимание на то, что в отдельных опросах начала сентября Трамп снова опережает Харрис. В частности компания Rasmussen Reports дает преимущество республиканцу на 1% — 47 против 46%. А 8 сентября вышли результаты социологии New York Times/Siena College. В них тоже лидерство за Дональдом Трампом — 48 против 47%.

По состоянию на первую декаду сентября разрыв между двумя кандидатами незначительный. Популярный агрегатор социологических исследований Real Clear Politics дает Камале Харрис преимущество на общенациональном уровне немногим больше 1%. Главное внимание участников избирательной гонки сосредоточено на колеблющихся штатах. Именно там будет решаться судьба кампании 2024 года. Обобщенные данные социологии, как сообщает Real Clear Politics, по состоянию на первую декаду сентября фиксируют незначительное лидерство Трампа в Аризоне и Северной Каролине. В Пенсильвании у Трампа и Харрис одинаковый рейтинг. Зато в Мичигане, Висконсине, Джорджии и Неваде Камала Харрис несколько опережает своего оппонента. Но ни в одном из этих штатов нет стабильного и уверенного преимущества одного или другого кандидата. Ситуация динамична и постоянно меняется.

Несмотря на лидерство в общенациональных опросах, социология не та вещь, которая должна чрезмерно успокаивать команду Харрис. Ведь фактически ее рейтинги ниже, чем рейтинги Хиллари Клинтон. Это заставляет аналитиков снова обращать взгляд к кампании 2016 года.

В том году Клинтон в среднем опережала Трампа на 3,2% по национальным опросам. В ведущих медиа царила атмосфера близкого триумфа кандидата от Демократической партии. Букмекеры тогда ставили на победу Клинтон коэффициент почти 88%. Кроме того, социология показывала лидерство Клинтон в некоторых колеблющихся штатах. В частности кандидатка от демократов должна была относительно уверенно побеждать в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине. Но фактически потерпела поражение в этих штатах. Ее преимущество на выборах составляло всего 2%, и она без шансов проиграла коллегию выборщиков своему оппоненту.

Для сравнения, в 2020 году лидерство Байдена над Трампом в социологии на общенациональном уровне было существенно выше — 7,2%. Байден уверенно лидировал почти во всех опросах, и это лидерство выходило за рамки статистической погрешности. Реальные результаты Джо Байдена оказались более скромными. Он победил своего оппонента с разницей в 4,5%. И этого оказалось достаточно, чтобы получить преимущество в коллегии выборщиков.

У Камалы Харрис есть некоторые преимущества над Хиллари Клинтон. Она сумела избежать противоборства внутри партии и быстро мобилизовать своих сторонников, тогда как Клинтон пришлось вести изнурительные праймериз с Берни Сандерсом и искать тяжелые компромиссы внутри своей политической силы. Нынешняя Демпартия демонстрирует большее единство, чем политическая сила образца 2016 года.

Кажется, Харрис удается сейчас держать под контролем левых «прогрессистов». Хотя некоторые ее позиции начинают смещаться ближе к центру, в том числе в части защиты окружающей среды и налогообложения крупного бизнеса. Также Харрис удалось навязать сопернику борьбу за такие штаты, как Аризона и Джорджия, где Трамп уверенно лидировал восемь лет назад. А еще она меньше ассоциируется с так называемым истеблишментом, имидж принадлежности к которому сильно повредил Клинтон. Тогда как главный козырь Трампа — его противопоставление далеким от народа элитам, засевшим в Вашингтоне, — немного утратил актуальность.

Важно, какое решение примут около 18% избирателей, которые еще не определились. Интересно, что 28% американцев хотели бы больше узнать о Харрис и ее позиции, тогда как о Трампе — всего 9%. Это означает, что у многих американцев еще не сформировалось окончательное мнение о кандидате в президенты от Демократической партии. Потенциально это может сыграть на руку Харрис.

Однако уже упоминавшийся опрос New York Times/Siena College зафиксировал некоторые тревожные для Харрис моменты: почти половина избирателей утверждает, что она слишком либеральна или прогрессивна. Несмотря на весьма скандальный имидж Дональда Трампа, половина электората считает, что он находится не «слишком далеко слева или справа» в главных вопросах, которые их беспокоят. Лишь около трети говорят, что он занимает позицию «слишком далеко справа». Вместе с тем почти половина избирателей, наоборот, убеждена, что Харрис находится «слишком слева», и лишь 41% говорит, что она отклонилась от центра «не слишком далеко». И большинство избирателей возлагает на нынешнего вице-президента определенную ответственность за проблемы на границе.

Команда Харрис не скрывает ориентации на женскую аудиторию. Но кажется, в погоне за голосами женщин она начала забывать о другой половине населения. Последние опросы свидетельствуют: у Харрис возникли серьезные трудности с завоеванием доверия среди мужчин-избирателей. Кандидатка в президенты от Демпартии лидирует среди женщин, причем почти с теми же процентами, с которыми в свое время лидировала Хиллари Клинтон. Но начинает терять голоса мужчин быстрее, чем завоевывать голоса женщин. В частности, когда речь идет о таких ключевых штатах, как Пенсильвания, Невада и Северная Каролина.

Например, Трамп опережает Харрис среди мужского населения Пенсильвании на 15 пунктов — 55 против 40%. Вместе с тем Харрис опережает Трампа среди женщин-избирателей в штате на 11 пунктов — 53 против 42%. В Неваде преимущество Трампа среди мужчин составляет 18%, тогда как Харрис среди женщин — 16%. В Северной Каролине республиканец лидирует на 10% среди мужчин, а Харрис удерживает первенство среди женщин на 5%. Даже в Калифорнии, оплоте демократов, поддержка Харрис среди мужчин упала на 10%. И хотя за Камалу Харрис в целом по стране готовы проголосовать 53% женщин, Дональда Трампа готовы поддержать 56% мужчин. Очевидно, Тим Уолз, кандидат в вице-президенты, не справляется с задачей помочь Харрис мобилизовать мужское население.

Дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, которые состоялись поздно вечером 10 сентября, теоретически могут придать импульс избирательной кампании в ту или иную сторону. Согласно опросу канала CNN, 63% зрителей назвали кандидата от Демократической партии победительницей поединка. Тогда как Дональду Трампу отдали предпочтение всего 37%. Этот вечер точно не был триумфальным для республиканца. Хотя и разгромным его не назовешь.

Вместе с тем не стоит переоценивать влияние дебатов на избирательную кампанию. Обычно по итогам дебатов лишь несколько процентов избирателей меняют свое мнение в сторону того или иного кандидата. В сентябре 2016 года Хиллари Клинтон, согласно опросу того же CNN, выиграла дебаты у Трампа с заметной разницей 62 на 27%. Однако это не помогло ей победить на выборах.

1 октября должны состояться дебаты между двумя кандидатами в вице-президенты — Джей Ди Венсом и Тимом Уолзом. Это событие тоже может отчасти повлиять на окончательное решение американского электората. В целом до завершения избирательной кампании остается достаточно времени для появления разных «черных лебедей». Так что тренды еще могут измениться в ту или иную сторону.

Насколько высока вероятность повторения сценария 2016 года? Она не нулевая и точно существует. По крайней мере, букмекерские конторы считают, что у обоих кандидатов примерно одинаковые шансы победить. Что делает избирательную гонку еще более непредсказуемой. Вероятно, окончательное решение американцев на избирательных участках 5 ноября будет обусловлено прежде всего не итогами дебатов, а реальным состоянием экономики, инфляции и субъективным восприятием обычными американцами нынешнего уровня жизни.

Петр Герасименко, «Зеркало недели»

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