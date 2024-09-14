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«Иногда могли предупредить за 15 минут о том, что мне нужно отработать еще три урока»

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  • 14.09.2024, 15:04
  • 1,554
«Иногда могли предупредить за 15 минут о том, что мне нужно отработать еще три урока»
иллюстрационное фото

Белоруска рассказала о том, как ее распределили в школу и почему она ушла.

Белоруска Инна в своем TikTok-аккаунте рассказывает о том, каково быть молодой специалисткой в школе. Девушка выдержала два года, но из-за прессинга руководства и ухудшения здоровья, а также из-за большой нагрузки все-таки решила уволиться. (CityDog.io https://citydog.io/post/belaruska-rabotala-v-shkole/) пересказывает историю, которая ярко иллюстрирует, как молодые учителя превращаются в кричащих невротиков.

Главные плюсы работы: дети и возможность творчески подходить к занятиям

Инне был 21 год, когда она пришла работать учительницей английского языка в кобринскую школу. Девушка отмечает, что первый год работы был «неплохим». Например, ее устраивало расписание – два раза в неделю она уходила домой уже в обед.

Учителя иностранных языков, как правило, ведут занятия не у целых классов, а в подгруппах, Инне это нравилось: «Не было контрольных работ и такого большого количества тетрадей, как у других предметников».

«У меня было очень много классных детей, – продолжает Инна. – Они хорошо ко мне относились. Многие часто подходили за советом, и я видела в них себя. Я начала понимать детей намного лучше. Я их действительно любила, относилась с теплом и пониманием.

Да, были и тяжелые ученики, но я справлялась. Где-то, конечно, приходилось повышать голос. Быть слишком мягкой нельзя. Иногда дети делали приятности, но я от них этого не требовала. Порой чувствовала себя неловко. Но всяких колечек из бисера, валентинок и писем у меня достаточно много, я их все храню», – рассказывает Инна в своем тиктоке.

Инна добавляет, что работа учителем подходит тем, кто «горит творчеством», – им можно заниматься с детьми: «Ставить постановки, номера в летних лагерях – я этим не горела, но опыт был забавный».

@bewhatsername

И сейчас в моей жизни меня все устраивает 😇

♬ оригинальный звук - bewhatsername

Однако главным плюсом Инна считает то, что она больше не работает в школе.

Руководство упрекает в отсутствии желания работать за идею, старшие коллеги скидывают задачи на молодых

Проблемы начались на второй год. Инне часто ставили «огромное количество замен»: «Иногда могли предупредить за 15 минут о том, что мне нужно отработать еще три урока. Конечно, никого не интересовало мое личное время и дела. Однажды мне пришлось отработать 12 уроков в день, когда у меня умерла бабушка».

Сложностей с подготовкой к занятиям у белоруски не возникало. Правда, все материалы нужно было распечатывать за свой счет. «Школьный принтер часто не работал, приходилось печатать раздаточный материал за свои деньги, которых и так было немного. Учебников иногда не хватало».

Близких отношений с коллегами Инна не выстроила. Говорит, что некоторые учителя считали, будто всю работу можно скидывать на молодых, «так как у нас много сил и свободного времени».

Главные проблемы начались, когда Инну обязали взять классное руководство: «Конечно, я этого не хотела. Видела своих выгоревших коллег. К сожалению, меня никто не слушал. Я успокаивала себя тем, что знаю этих детей».

Соответственно, увеличилась нагрузка: в неделю Инна вела 30 часов уроков, еще 4 часа составляло классное руководство, и дополнительных 2 часа уходили на домашнее обучение. «Я могла прийти на работу рано утром, а уйти поздно вечером последней».

Постепенно стали возникать конфликты с руководством школы. «В моем классе были дети с особенностями. Один ребенок мог убегать, отвлекаться, ползать по полу во время урока. Я часто за это получала от завучей, хотя все знали, что с ним. Был в классе и агрессивный ребенок. Он мог закатывать истерики, убегать из школы, посылать учителей и бросаться стульями в других детей. Его родители говорили, что сами с ним не справляются, а меня прессовали еще больше».

По словам Инны, администрация плохо относилась к учителям, постоянно упрекая тех в отсутствии «инициативы работать за идею».

Из-за стресса появилось акне, а глаз распух от аллергии

От стресса у девушки начались проблемы с кожей – появилось акне и аллергия. «Меня начало сильно высыпать, хотя никогда не было прыщей на щеках. Становилось только хуже: каждый день у меня раздувался и зудел глаз из-за аллергии на моющие средства в школе. Меня спасало огромное количество таблеток. Если в первый год работы я могла позволить себе отдохнуть, нормально подготовиться к урокам, то сейчас это было просто выживание. Я очень редко видела своих родных, постоянно была на работе».

Увольнение сопровождалось истериками и обвинениями

Инна до последнего пыталась убедить себя, что выдержит до конца учебного года. Последней каплей стало то, что ребенок из ее класса сбежал с урока.

«Мы искали его по всей школе, звонили его матери, искали на улице. Мы обратились к директору, на что она ответила: «У меня нет на это времени». Пока я с трясущимися руками пыталась найти выход из ситуации, завуч успевала делать мне еще замечания по поводу моего стиля одежды – белый свитер и черные штаны».

Ребенка в итоге нашли, а Инне надо было идти уже к другому ученику, который находился на домашнем обучении: «Пока я выходила из школы, какие-то подростки из другого класса скинули мне кусок льда на голову с третьего этажа школы. В этот же день я написала заявление на увольнение».

Девушка пришла с заявлением к директору школы. В ответ начальница, по словам Инны, «закатила истерику, начала визжать и обвинять в неуважении»: «Она сказала, что ей тоже все не нравится, но она же это делает».

Тем временем состояние кожи Инны ухудшалось, а от аллергии не помогали даже таблетки: «Морально мне было очень плохо, а потом стало еще хуже, когда умерла моя собака».

Уволилась девушка через отдел кадров: «В школе меня пытались убедить в том, что я не должна уходить, что я бросаю детей и не найду работу. Но я никого не слушала и сделала самый правильный выбор в своей жизни».

А что по зарплате?

Инна рассказывает, что ставка учителя в кобринской школе составляла 500 рублей. Благодаря надбавке молодого специалиста девушка получала от 700 до 750 руб. – тогда в неделю Инна проводила 24–26 уроков. Замены других учителей, которые в нагрузку давали девушке, значимого плюса к зарплате не приносили.

После того как количество уроков у Инны увеличилось и она стала классной руководительницей, ее зарплата выросла до 1000–1100 рублей: «Зарплата действительно мизерная», – отмечает девушка.

«Я наконец-то выбрала себя»

Инна говорит, что уже восстановилась, а жить ей стало «действительно легче». Теперь она работает преподавательницей курсов английского языка: «Я наконец-то выбрала себя. Работу нашла довольно быстро и больше никогда не позволяла так с собой обращаться. Самое интересное, что с того момента моя аллергия прошла и кожа тоже успокоилась. Больше сна, пищи и общения с дорогими мне людьми», – добавляет девушка.

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