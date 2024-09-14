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Начальник аэроразведки «ДНР» Гудвин «прозрел» перед своей ликвидацией

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  • 14.09.2024, 15:12
  • 4,346
Начальник аэроразведки «ДНР» Гудвин «прозрел» перед своей ликвидацией
Дмитрий Лысаковский

И призвал не ходить служить в армию РФ.

Скандал с ликвидацией на войне начальника аэроразведки «ДНР» Дмитрия Лысаковского (Гудвина) набирает обороты.

В Сети обсуждают предсмертное видео «прозревшего» оккупанта.

Оно доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Гудвин поссорился с собственным командиром, что и стало причиной «обнуления». Его с сослуживцами перевели в штурмовики и отправили на верную смерть захватывать позицию ВСУ. Ожидаемо группа не вернулась с задания. Перед смертью Гудвин записал видео, в котором призвал россиян не связываться с российской армией.

«Не ходите служить в МО (Минобороны РФ — ред.)! Никогда в жизни! Это абсолютно геноцидная система, особенно донецкие мобилизационные полки... Ваша задача здесь — сдохнуть и сделать так, чтобы командир полка, отчитываясь наверх, выглядел хорошо. Это его личные крепостные… Думайте, прежде чем идти сюда», — заявил оккупант.

Отметим, что Лысаковский был идейным сторонником «русского мира», участвовал в агрессии против Украины с самого начала агрессии, с 2014 года. В итоге то, за что он боролся, его и убило.

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