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Ученые обнаружили новую связь между генами и характером

  • 14.09.2024, 15:20
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Ученые обнаружили новую связь между генами и характером

Выявлены генетические вариации, связанные с чертами «большой пятерки».

Исследователи из Йельской школы медицины (YSM) обнаружили новые генетические связи с чертами личности, сделав важный шаг в понимании того, как гены влияют на поведение человека.

В ходе полногеномного ассоциативного исследования (GWAS), проведенного на основе данных программы Million Veteran Program, были выявлены генетические вариации, связанные с чертами «большой пятерки»: экстраверсией, открытостью, доброжелательностью, невротизмом и добросовестностью.

Исследование, в котором участвовали почти 700 000 человек, выявило 62 новых генетических локуса, связанных с невротизмом, и впервые определило локусы для покладистости.

Эти данные помогут глубже понять, как гены влияют на личностные черты, а также как они коррелируют с психическими расстройствами, такими как депрессия и тревожность. Например, высокий уровень невротизма был связан с повышенным риском депрессии, в то время как покладистость снижала вероятность этих состояний.

Несмотря на значительное число обнаруженных генетических вариаций, исследователи планируют увеличить выборку и разнообразие участников для получения более точных данных. Это поможет лучше понять, как гены влияют на личность и психическое здоровье, и может привести к разработке ранних методов лечения психических заболеваний.

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