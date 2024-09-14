Ученые обнаружили новую связь между генами и характером
- 14.09.2024, 15:20
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Выявлены генетические вариации, связанные с чертами «большой пятерки».
Исследователи из Йельской школы медицины (YSM) обнаружили новые генетические связи с чертами личности, сделав важный шаг в понимании того, как гены влияют на поведение человека.
В ходе полногеномного ассоциативного исследования (GWAS), проведенного на основе данных программы Million Veteran Program, были выявлены генетические вариации, связанные с чертами «большой пятерки»: экстраверсией, открытостью, доброжелательностью, невротизмом и добросовестностью.
Исследование, в котором участвовали почти 700 000 человек, выявило 62 новых генетических локуса, связанных с невротизмом, и впервые определило локусы для покладистости.
Эти данные помогут глубже понять, как гены влияют на личностные черты, а также как они коррелируют с психическими расстройствами, такими как депрессия и тревожность. Например, высокий уровень невротизма был связан с повышенным риском депрессии, в то время как покладистость снижала вероятность этих состояний.
Несмотря на значительное число обнаруженных генетических вариаций, исследователи планируют увеличить выборку и разнообразие участников для получения более точных данных. Это поможет лучше понять, как гены влияют на личность и психическое здоровье, и может привести к разработке ранних методов лечения психических заболеваний.