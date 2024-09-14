Украина вернула из российского плена еще 103 воинов 14.09.2024, 15:28

1,242

Среди них есть защитники «Азовстали».

Состоялся очередной обмен пленными с Россией, Украина вернула домой 103 воинов. Об этом в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши - дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и «Азовстали», Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских», - заявил он.

Глава украинского государства поблагодарил команду, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com