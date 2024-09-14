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Украина вернула из российского плена еще 103 воинов

  • 14.09.2024, 15:28
  • 1,242
Украина вернула из российского плена еще 103 воинов

Среди них есть защитники «Азовстали».

Состоялся очередной обмен пленными с Россией, Украина вернула домой 103 воинов. Об этом в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши - дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и «Азовстали», Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских», - заявил он.

Глава украинского государства поблагодарил команду, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины.

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