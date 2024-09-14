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В работе Wildberries произошел сбой

  • 14.09.2024, 15:36
В работе Wildberries произошел сбой

В компании объяснили причину.

В работе маркетплейса Wildberries произошел сбой. С проблемами столкнулись и белорусские пользователи. Некоторые заказы были отправлены на возврат, включая те, у которых еще не истек срок хранения. В маркетплейсе заверили, что устранили проблему, сообщает RTVI.

Пользователи Wildberries сообщали об отмене заказов и списании денег за возврат товаров. Отменялись даже те заказы, которые уже хранились в пунктах выдачи маркетплейса.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сначала подтвердили наличии проблемы, которую объяснили техническими причинами, а позже маркетплейс сообщил об устранении ошибки, что привела к отмене заказов у части пользователей.

«Покупателям придут уведомления о возможности получить товары. Деньги за ошибочную обратную доставку будут возвращены», — уточнили в Wildberries.

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