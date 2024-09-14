Эксперт: Уровень доверия к действиям центральной власти РФ упал до минимума 14.09.2024, 15:43

Дмитрий Снегирев

Фото: informator.press

Об этом свидетельствую настроения в Курской и Белгородской областях.

Настроения в Курской, Белгородской областях РФ свидетельствуют о том, что уровень доверия к действиям центральной власти упал до катастрофического минимума. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал украинский военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, подобные настроения уже можно отследить не только в приграничных регионах Российской Федерации.

«Российская власть вынуждена была только в Курской области фактически принудительно вывезти порядка 200 тыс. так называемых внутренних переселенцев. Согласитесь, когда такое понятие становится уже известно широкому российскому обществу, то, соответственно, настроение меняется напрямую противоположно», — отметил аналитик.

К тому же, считает Снегирев, подобный характер настроений в российском обществе усиливают успешные удары Сил обороны Украины по военным объектам, аэродромам, нефтебазам в глубине РФ.

«Речь идет о нанесении ударов по базам накопления, нефтеперерабатывающим предприятиям в глубинных районах Российской Федерации. И когда россияне понимают, что они не защищены от слова абсолютно, даже на территории Мурманской области, это 1800 километров от линии боевого соприкосновения, ни о каком доверии к российскому диктатору уже речь не идет», — подчеркнул спикер.

Снегирев не исключает, что Путин ради достижения целей так называемой «СВО» в Украине готов отдать российские регионы, не только Курскую область. Кремлевский диктатор сам подтверждает возможность расширения зоны присутствия Сил обороны Украины на территории РФ.

«На последнем совещании с силовиками и губернаторами приграничных районов Путин заявил губернатору Брянской области, мол, готовьтесь, у вас будет повторение Курского сценария. Вот это объективная оценка возможностей Силы обороны Украины в плане расширения зоны присутствия непосредственно на территории Российской Федерации. Поэтому я еще раз подчеркиваю: расширение зоны безопасности — это ближайшая перспектива. Успешные действия ВСУ в Курской области свидетельствуют о том, что у Сил обороны достаточно оперативных резервов для реализации подобного сценария», — резюмировал эксперт.

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