В Бресте в караоке экс-спецназовец специально сломал ногу посетителю 1 14.09.2024, 15:55

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Стало известно, какой приговор ему вынес суд.

В Бресте в караоке-ресторане «Жемчуг» среди разгоряченных гостей случился конфликт, работники заведения попытались «остудить» зачинщика. Все могло бы закончиться без особых проблем, но благодаря одному опытному «бойцу» обернулось тяжелыми увечьями, больницей и уголовным делом. Оказалось, что у «поборника порядка» были весьма специфические навыки, которые оказались довольно опасными в обычной жизни.

Подробности и финал истории «Зеркалу» стали известны из приговора, опубликованного в банке судебных решений (документ есть в распоряжении редакции).

Почему между посетителями ресторана произошел конфликт

Стояла осень 2021 года. Вечер пятницы 12 ноября незаметно перешел в субботнюю ночь, но веселье в брестском караоке-баре «Жемчуг» было в самом разгаре. Громкая музыка, песни и танцы, звон бокалов. Вряд ли посетители ожидали, что ночь закончится приездом милиции и возбуждением уголовного дела.

Около полуночи в бар пришел Руслан (все имена вымышлены). Вечер шел своим чередом, но примерно в три часа ночи между ним и другим посетителем Николаем возник конфликт. Что именно стало поводом, неясно — все были пьяны, показания разнятся.

Руслан сидел у барной стойки, Николай с друзьями отплясывал на танцполе. По словам последнего, он случайно задел мужчину, тот в ответ стал грубить и нарываться на драку. Поэтому Николай «превентивно» ударил его пару раз по лицу. Тот ударил в ответ, началась полноценная потасовка. Николай уверял, что противник даже бил его бутылкой по голове.

Руслан же говорил, что Николай с друзьями назвал его «мигрантом» и потребовал с него за что-то вернуть 100 долларов, хотя они даже не были знакомы, а затем ударил лбом в лицо. После этого, по словам Руслана, у него потемнело в глазах и он не помнит, бил ли дальше незнакомца.

Охранники вмешались, чтобы разнять дерущихся. По их словам, именно Руслан вел себя наиболее агрессивно и всем вокруг угрожал. Они вывели его из бара, надеясь, что свежий воздух поможет мужчине успокоиться. Но на улице ситуация только накалилась, Руслан продолжал буйствовать. Вызвали наряд милиции.

То, что произошло дальше, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Почему в конфликт вмешался администратор ресторана

К охранникам подошел Валерий, администратор-распорядитель ресторана (Руслан принял за охранника и его). Он отвел посетителя в сторонку и, удерживая его за плечи, внезапно нанес сильный удар ногой по задней поверхности левой ноги Руслана. Тот рухнул на землю и больше не смог встать.

По словам самого потерпевшего, он помнит, как на улице охранник ему что-то говорил, а затем сделал подножку, после чего мужчина упал и закричал от боли. Посетитель понял, что его нога сломана, и потребовал вызвать скорую.

«Я слышал, как Руслан говорил, что у него какие-то проблемы с левой ногой, он ее то ли не чувствует, то ли не может пошевелить, встать он не мог», — рассказывал один из свидетелей.

Прибывшая милиция увидела лежащего на земле мужчину, стонущего от боли. Он заявил, что ему поставили подножку и сломали ногу, и указал милиционерам на Валерия.

Какие травмы администратор нанес посетителю

В итоге медики забрали мужчину в больницу. Там у него диагностировали многооскольчатый перелом диафиза левой большеберцовой кости и косой перелом левой малоберцовой кости. Проще говоря, в левой голени была сломана основная кость примерно посередине и вторая, более тонкая кость — тоже.

Эксперты квалифицировали эту травму как тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни. Они подчеркнули, что перелом образовался от воздействия «твердого тупого предмета», а от падения появиться не мог.

Кроме того, у Руслана обнаружили повреждения на лице и перелом носа, но когда именно и как он их получил, экспертам установить не удалось из-за того, что травмы были недостаточно зафиксированы медиками. Они не учитывались следствием.

В итоге против Валерия возбудили уголовное дело об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений — ч. 1 ст. 147 УК.

Как администратор пытался доказать, что не бил посетителя

На суде администратор-распорядитель ресторана частично признал вину, но настаивал на своей версии событий.

Во-первых, по его словам, Руслан на улице продолжал буйствовать, оскорблял и его с коллегами, и стоявших в стороне посетителей, говорил, что зарежет Валерия и всех остальных, и якобы даже имел «колюще-режущие» предметы (правда, милиция ничего такого не нашла). То есть был опасен для окружающих, и Валерий действовал из благих побуждений.

«Я исполнял свой долг по охране общественного порядка, посетителей ресторана и себя лично от агрессивного поведения потерпевшего», — заявил он на суде.

Во-вторых, настаивал Валерий, он вовсе не ударял Руслана ногой по ноге.

«Я применил прием «задняя подножка», ранее неоднократно делал аналогичные подсечки, при применении такого приема нога не ломается. Прием «задняя подножка» никому в мире не принес вреда», — уверял обвиняемый, добавляя, что случай с Русланом был «исключением из правил».

Администратор оказался бывшим милиционером и спецназовцем

Удивлены такими формулировками и познаниями о боевых приемах? Все объясняется просто: Валерий оказался бывшим милиционером и спецназовцем. С 1997 по 1998 год он служил в ОМОНе, а с 1998 по 2004 год был бойцом спецподразделения МВД «Алмаз».

Кроме того, мужчина оказался мастером спорта по армейскому рукопашному бою и борьбе грэпплинг, кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе, кикбоксингу, офицерскому многоборью и боевому самбо.

Почему мужчина ушел из органов, в материалах дела не раскрывается. К моменту суда его уволили из караоке, но он нашел другую работу.

Какой приговор вынесли бывшему спецназовцу

Отстоять свою версию бывшему милиционеру не удалось — она была опровергнута показаниями свидетелей. Руслан хоть и вел себя агрессивно, но в момент удара уже не представлял реальной угрозы, стоял в окружении охранников и ждал милицию, не совершал никаких активных действий, конфликт был исчерпан. То есть «усмирять» его таким жестким способом не было никакой нужды.

Более того, охранники заведения подтвердили, что по должностным инструкциям они не имеют права применять физическую силу к посетителям.

Наконец, на записи с видеокамер было видно, что Валерий не сделал подсечку, а именно нанес удар по ноге. Эксперт в суде дополнительно пояснил, что для такого сложного перелома при ударе надо, чтобы нога была твердо зафиксирована на земле и не могла отскочить — это и обеспечил администратор, прижимая Руслана за плечи.

Суд признал Валерия виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. При вынесении приговора было учтено, что мужчина раньше не был судим, у него есть жена и несовершеннолетний ребенок, а все характеристики были положительными.

В итоге бывшего милиционера приговорили к трем годам «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Кроме того, с него взыскали издержки на ремонт экспертного оборудования в размере 19 копеек.

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