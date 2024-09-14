«Над Лукашенко сгущаются тучи»3
- 14.09.2024, 16:20
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Диктатора шатают через его команду.
На днях госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович вернулся к теме украинской границы. Oн неожиданно начал противоречить Лукашенко и озвучил численность ВСУ у границы с Беларусью в 14 тыс человек (Лукашенко заявлял о 120 тыс).
Зачем Вольфович это сделал? Сайт Charter97.org спросил политического эксперта, руководителя украинского Центра военно-правовых исследований Aлександра Мусиенко:
— Количество украинских войск на белорусской границе недостаточное. Соответственно, Беларусь не выполняет задание Кремля по сковыванию и недопущению перемещения украинских войск в Курскую области. «Недорабатывают» — такой вывод могут сделать в Кремле.
Думаю, что имеет место быть достаточно серьезные подковерные игры. РФ пытается различными способами шатать Лукашенко через его же команду. Вынуждает, чтобы он более активно проводил действия и мероприятия вдоль украинской границы.
Обратите внимание на еще на один момент - запуск БПЛА по Латвии из Беларуси. Кто расшатывает ситуацию сейчас? Я вижу, что тучи все больше сгущаются, чтобы втянуть белорусскую армию в войну.