закрыть
14 сентября 2024, суббота, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Над Лукашенко сгущаются тучи»

3
  • 14.09.2024, 16:20
  • 5,560
«Над Лукашенко сгущаются тучи»

Диктатора шатают через его команду.

На днях госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович вернулся к теме украинской границы. Oн неожиданно начал противоречить Лукашенко и озвучил численность ВСУ у границы с Беларусью в 14 тыс человек (Лукашенко заявлял о 120 тыс).

Зачем Вольфович это сделал? Сайт Charter97.org спросил политического эксперта, руководителя украинского Центра военно-правовых исследований Aлександра Мусиенко:

— Количество украинских войск на белорусской границе недостаточное. Соответственно, Беларусь не выполняет задание Кремля по сковыванию и недопущению перемещения украинских войск в Курскую области. «Недорабатывают» — такой вывод могут сделать в Кремле.

Думаю, что имеет место быть достаточно серьезные подковерные игры. РФ пытается различными способами шатать Лукашенко через его же команду. Вынуждает, чтобы он более активно проводил действия и мероприятия вдоль украинской границы.

Обратите внимание на еще на один момент - запуск БПЛА по Латвии из Беларуси. Кто расшатывает ситуацию сейчас? Я вижу, что тучи все больше сгущаются, чтобы втянуть белорусскую армию в войну.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов