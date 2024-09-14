В Сеть попал экспресс-тест, который поможет определить состояние мозга

В Сеть попал экспресс-тест, который поможет определить состояние мозга7
- 14.09.2024, 16:27
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Испытайте себя.
Этот небольшой тест, который поможет определить состояние вашего мозга: насколько вы можете сосредоточиться на задаче и выполнить ее. Задание простое — посмотрите на фотографии ниже и попытайтесь найти все отличия, которые только сможете, пишет «Вокруг света».
Перед тем как приступить к задаче, дайте свои глазам отдохнуть. Закройте их и досчитайте до 10, после чего часто поморгайте и посмотрите вдаль. Готовы?
Сколько отличий видите на картинке выше?