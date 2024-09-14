В Сеть попал экспресс-тест, который поможет определить состояние мозга 7 14.09.2024, 16:27

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Испытайте себя.

Этот небольшой тест, который поможет определить состояние вашего мозга: насколько вы можете сосредоточиться на задаче и выполнить ее. Задание простое — посмотрите на фотографии ниже и попытайтесь найти все отличия, которые только сможете, пишет «Вокруг света».

Перед тем как приступить к задаче, дайте свои глазам отдохнуть. Закройте их и досчитайте до 10, после чего часто поморгайте и посмотрите вдаль. Готовы?

Сколько отличий видите на картинке выше?

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