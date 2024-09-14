Storm Shadow заставили Путина публично признать, что Крым - это Украина
- 14.09.2024, 16:43
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Кремль в агонии.
Российский диктатор Путин признал Крым украинским. Внимание на это обратил российский военный эксперт Ян Матвеев:
- На вопрос об ударах дальнобойным оружием по территории России Путин заявил, что это будет означать прямое участие стран НАТО в войне. Но есть нюанс. Украина уже не раз применяла дальнобойное оружие стран НАТО по территории, которую Путин и его правительство официально считают российской, а именно, по объектам в аннексированном Крыму и оккупированных областях Украины: Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. Использовались ровно те же ракеты Storm Shadow и ATACMS, о которых речь идет и сейчас.
Украина пытается получить разрешение для применения их против военных объектов на законной российской территории, например, в Курской или Белгородской областях.
По сути, Путин в очередной раз подчеркнул, что захваченные украинские территории не являются Россией даже для него. На этом фоне его угрозы звучат почти так же, как посты Дмитрия Медведева.
Помните, когда Путин ездил в Китай, США отправили Украине ракеты ATACMS. Сколько было разговоров, сколько возмущения от Путина! Но по итогу все осталось, как было, — никаких «красных линий» не существует.
Я много раз говорил, США и другие страны НАТО будут лишь усиливать военные возможности ВСУ, пути назад нет.
Точнее, есть: закончить войну и покинуть чужую землю.
Но Путина, конечно, такой финал не устраивает. Ему гораздо приятнее видеть, как война идет в Курской области, как российские самолеты бомбят курские села, а ракеты НАТО атакуют российские аэродромы ради того, чтобы очередные квадратные километры Донецкой области были превращены в пустыню под российским флагом.