«В объявлении было написано «от 6 рублей» 11 14.09.2024, 16:47

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Белорус отдал за переустановку Windows 345 рублей.

В редакцию «Онлайнера» обратился Валерий, который на днях вызвал мастера по настройке компьютера. Объявление он нашел в интернете, где стоимость переустановить Windows была указана «от 6 рублей». В итоге за 30 минут работы парень заплатил мастеру 345 рублей.

— В интернете нашел объявление: установка системы всего от 6 рублей! Согласился, вызвал мастера. Когда он приехал, то провел диагностику и сказал, что за все выйдет 175 рублей. Я спросил, почему так дорого, ведь изначально было «от 6 рублей». Он начал перечислять, что еще нужно сделать, и в итоге я согласился, — рассказывает Валерий.

Работа заняла всего 30 минут, но, как утверждает парень, после завершения мастер вдруг потребовал уже 345 рублей. Оказалось, что он «сделал много дополнительного», но забыл предупредить или спросить согласие.

— Он начал говорить, что переустанавливал Windows два раза, установил 19 драйверов и каждый драйвер стоил почти 7 рублей! Если бы он сразу сказал, что их будет 19, я бы прикинул, что это грубо 140 рублей плюс Windows и принтер, т. е. 175 рублей ну никак не выйдет. Мы были как под гипнозом и заплатили, но гарантий и чеков он не дал и быстро ушел.

А вот, собственно, и спецификация.

Парень обратился в милицию и планирует писать заявление в налоговую и суд.

— Может, если эту историю опубликовать, другие люди будут осторожнее, — завершает Валерий.

В обществе защиты прав потребителей «На стороне права» поделились некоторыми советами, которые помогут избежать необоснованных трат на ремонт техники.

1. Попросите у исполнителя до момента оказания услуг предоставить вам договор оказания услуг. В нем должна быть указана следующая информация:

- реквизиты исполнителя или юридического лица (Ф. И. О., адрес проживания/юридический адрес, учетный номер налогоплательщика);

- дата составления договора;

- предмет договора (какая услуга будет оказана);

- стоимость и порядок оплаты услуги;

- сроки оказания услуги.

2. После оказания услуг исполнитель должен предоставить акт оказания услуг. В нем, помимо сведений об услугах и их стоимости, также должны быть указаны реквизиты исполнителя или юридического лица, а также дата составления акта.

3. Внимательно изучите сайт исполнителя на предмет наличия договора публичной оферты. Внимательно прочитайте его, если он есть.

4. Если исполнитель не хочет заключать с вами договор в письменной форме, советуем отказаться от устных договоренностей и поискать других исполнителей.

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