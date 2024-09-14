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DeepState: ВСУ в Курской области заняли еще два населенных пункта

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  • 14.09.2024, 16:55
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DeepState: ВСУ в Курской области заняли еще два населенных пункта

Украинские воины имеют новые успехи в Курской области, выяснили аналитики.

В РФ продолжается курская операция украинцев, и у воинов есть новые успехи - заняты еще несколько населенных пунктов.

Силы обороны Украины заняли деревню Дуровка и село Ветрено, сообщили аналитики DeepState в своем канале в Telegram. По сведениям экспертов, украинские воины также смогли занять часть населенного пункта Журавли.

В DeepState также обновили карту боевых действий в Курской области.

Аналитики также сообщили о продвижении противников. «Враг оккупировал Галициновку и Снагость с окружающими поселками и продвинулся в сторону Любимовки, возле Песчаного, Григоровки, Гострого, Георгиевки, в Синьковке, Нью-Йорке и Украинске», - отмечается в сообщении.

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