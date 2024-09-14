Белорусы не смогут воспользоваться своими банковскими картами
- 14.09.2024, 17:04
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Названа дата.
Клиенты некоторых банков в ночь на воскресенье могут столкнуться с перебоями в обслуживании своих пластиковых карт. Об этом сообщили в Банковском процессинговом центре:
«15 сентября с 00:00 до 06:00 будут проводиться технологические работы на каналах связи и каналообразующем оборудовании между Центром и ЗАО «Банковско-финансовая телесеть».
Уточняется, что в промежуток с 03:00 до 04:30 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт банков, а также при попытках совершить операции в торговых сетях, банкоматах и устройствах самообслуживания, пользующихся услугами Центра.