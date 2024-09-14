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Сырский заинтриговал новыми фото с линии фронта в Украине

  • 14.09.2024, 17:15
  • 3,074
Сырский заинтриговал новыми фото с линии фронта в Украине

«Накануне боя».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский днем 14 сентября снова заинтриговал новыми фото с линии боевого соприкосновения. Генерал стоит вместе с украинскими военными на одном из участков фронта.

Таким образом главнокомандующий ВСУ показал, что он до сих пор работает на линии фронта и оценивает, какая там сложилась ситуация. На каком направлении были сняты эти фото доподлинно неизвестно, подчеркивает «24 канал».

На снимках видно, как главнокомандующий ВСУ жмет руку бойцам и общается с ними перед тем, как военным предстоит отправиться в бой с оккупантами.

Сам Александр Сырский не подписал, какой участок фронта он посетил. Однако в сети предположили, что эти кадры могли быть сделаны накануне флангового удара ВСУ, который, предположительно, сейчас реализовывают в Глушковском районе Курской области.

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