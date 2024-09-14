«Судьба режима Лукашенко предрешена» 2 14.09.2024, 17:23

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У диктатора нет пяти лет, которые он себе отмеряет.

На днях главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала литовского Delfi.

Во время интервью белорусская журналистка заявила, что судьба режима Лукашенко предрешена:

- Не имеет никакого значения, переназначит он себя или нет. В любом случае у Лукашенко нет этих пяти лет, которые он себе отмеряет. Я убеждена, что режим рухнет раньше.

Начав войну против Украины, Лукашенко и Путин совершили самоубийственный шаг. Они запустили программу саморазрушения. Мы видим, что два диктатора страдают от санкций, что бы они не говорили. Путин и Лукашенко пытаются воевать со всем миром, и они проиграют.

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