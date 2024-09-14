Украинские десантники разбили в Курской области российское подразделение ВДВ 2 14.09.2024, 17:31

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Фото: Getty Images

Видео сокрушительного разгрома.

Украинские десантники разбили подразделение российских десантников в Курской области. Бойцы РФ понесли потери.

Как сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram, вчера, 13 сентября, на позиции украинских десантников россияне бросили 14 единиц военной техники. Среди них было два танка, 11 БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ России.

Попытка врага была провальной. Бой длился несколько часов, украинские десантники отбили атаку противника.

В результате боевых действий - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков ликвидированных россиян.

«Остальные уцелевшие российские «вэдэвешники» сбежали», - сообщили украинские десантники.

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