Украинские десантники разбили в Курской области российское подразделение ВДВ

Украинские десантники разбили в Курской области российское подразделение ВДВ2
- 14.09.2024, 17:31
- 2,010
Видео сокрушительного разгрома.
Украинские десантники разбили подразделение российских десантников в Курской области. Бойцы РФ понесли потери.
Как сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram, вчера, 13 сентября, на позиции украинских десантников россияне бросили 14 единиц военной техники. Среди них было два танка, 11 БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ России.
Попытка врага была провальной. Бой длился несколько часов, украинские десантники отбили атаку противника.
В результате боевых действий - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков ликвидированных россиян.
«Остальные уцелевшие российские «вэдэвешники» сбежали», - сообщили украинские десантники.