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Первое селфи с НЛО в истории человечества: фото сделал охотник, а ученые воодушевились

  • 14.09.2024, 17:42
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Первое селфи с НЛО в истории человечества: фото сделал охотник, а ученые воодушевились

На снимке виден светящийся идеальной формы сферический объект.

Столетиями люди по всему миру сообщают о неопознанных летающих объектах (НЛО), которые время от времени появляются в разных уголках мира. Существует множество фото НЛО, однако подлинность каждого из них вызывает сомнения: в некоторых случаях винят преломление света, оптические эффекты или другие вполне естественные факторы.

Однако теперь, похоже, все может измениться, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Бразильский исследователь НЛО Эди Мейрелеш сделал зловещие изображения идеально сферического НЛО, усеянного желтыми «посадочными огнями». Фото звало ажиотаж среди ученых, а некоторые даже предположили, что снимок сделанный Мейрелешем на самом деле может быть «первым селфи с НЛО в истории».

Фотограф уверяет, что он заметил яркое свечение в парке, когда находился в своем авто. Мужчина попытался завести мотор, однако ничего не произошло, после чего он заметил над крышей своего авто НЛО. Мейрелеш утверждает, что покинул салон автомобиля и принялся бежать, а затем остановился и сделал то самое «первое в истории селфи с НЛО». Любопытно, что на следующий день его авто отбуксировал трактор, так как вся электроника в ней не работала.

Отметим, что снимок был сделан еще в 2011 году на туристической тропе к холодному водопаду в высокогорном национальном парке Шапада-Диамантина в Бразилии. При этом сам фотограф утверждает, что после того, как он сделал фото за ним «начали охотиться». Якобы двое членов группы охотников за НЛО и вовсе были убиты, а дом самого Мейрелеша подвергся нападению "людей в черном и камуфляже".

Впрочем, несмотря на то, что некоторые ученые готовы поверить в реальность «первого в мире селфи с НЛО», другие отнеслись к снимку скептически. Например, некоторые утверждают, что на снимке в действительности может быть изображено все что угодно: от «небесных фонариков», которые держатся в воздухе посредством нагретого воздуха от свечей, до откровенного фотошопа.

Сам охотник за НЛО Мейрелеш утверждает, что его фото совершенно реальны. Более того, он утверждает, что после этого возвращался в национальный парк для повторных, но менее хорошо задокументированных встреч с НЛО. По словам охотника за НЛО, результаты его дальнейших экспедиций он описал в своей книге, после чего вновь подвергся «нежелательным встречам с военными».

Мейрелеш утверждает, что в результате допроса получил перелом четырех левых ребер и колена, а также перфорацию с кровотечением в левом легком. В результате охотник за НЛО был госпитализирован на 12 дней в местную больницу.

Любопытно, что некоторые исследователи считают, что «селфи с НЛО» на самом деле является не более чем столкновением с военными. Например, Элио Нуньес де Камарго, самопровозглашенный основатель UFOs na Chapada, утверждает, что исследовательская группа Эди Мейрелеша в итоге распалась именно из-за предполагаемых "притеснений со стороны военных".

В результате мнения исследователей НЛО разделились: одни считают "первое селфи с НЛО в истории" откровенным враньем, тогда как другие вполне верят в подлинность снимков. Любопытно, что сам автор снимка Эди Мейрелеш продолжает время от времени выставлять фото в социальных сетях, однако отказывается как-либо комментировать их.

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