Демократиям нужно больше оружия Леонид Невзлин

14.09.2024, 18:02

Леонид Невзлин

Без него не будет мира.

В начале сентября официальные лица стран Запада подтвердили передачу России иранских баллистических ракет, о которой предупреждали многие месяцы. Точная номенклатура поставки неизвестна. Предполагают, что речь идет о ракетах Fath-360 малой дальности – до 120 километров.

Ведущие страны Европы называют эту поставку «прямой угрозой европейской безопасности». Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это «опасным обострением». И с этими утверждениями трудно спорить.

Однако укрепление военного сотрудничества между Москвой и Тегераном имеет значение не только для украинской и общеевропейской безопасности. Оно способно повлиять на Ближний Восток, который и так балансирует на грани большой региональной войны.

Речь идет, например, о возможной передаче Ирану ядерных технологий в рамках его вооруженных соглашений с Кремлем.

«Россия делится с Ираном технологиями, включая ядерные, а также данными со спутников. У нас есть разведданные по этому поводу, и мы ими поделились», – заявил недавно госсекретарь США.

Было бы наивно думать, что Иран получает от своих российских союзников только золотые слитки за беспилотники и украденное украинское зерно в обмен на ракеты. Очевидно, что Тегеран выставит Москве значительно более интересный ценник за свои услуги.

По оценкам экспертов, Иран сейчас является так называемым «пороговым государством» – страна находится в шаге от создания ядерного оружия. Переступить этот «порог», взяв за руку РФ, режиму аятолл легче и надежнее. После этого архитектура безопасности на Ближнем Востоке может окончательно рухнуть.

Это первая, но не единственная стратегическая проблема, которую породил альянс путинского режима с аятоллами и диктатурой Кима в КНДР.

Поставки и применение сначала иранских ударных БПЛА, а теперь и баллистических ракет в комбинированных ракетных ударах вместе с российским оружием, позволяет разрабатывать эффективные схемы преодоления и истощения современных систем ПВО и ПРО. Это же касается и северокорейских баллистических ракет, поставленных РФ Пхеньяном.

Очевидно, что в комплекте с оружием идут военные специалисты и инструкторы стран-производителей, а также активный обмен данными о результатах применения. Россияне, иранцы и представители КНДР учатся преодолевать оборону, построенную с применением сил, средств и разведывательных данных демократического мира.

Кроме того, какой бы печальной не была эта реальность, энергетическая система Украины является отдельным полигоном для тренировок. Именно на ней вышеупомянутые специалисты учатся уничтожать гражданскую инфраструктуру противника и создавать невыносимые условия жизни для мирного населения.

Здесь полезно вспомнить об инциденте, произошедшем несколько недель назад в Израиле, которого непосредственно касаются описанные выше угрозы.

25 августа в 5 часов утра иранская прокси-армия – «Хезболла» – планировала нанести массированный ракетный удар по Израилю. Средства поражения уже были доставлены на стартовые площадки, а террористы готовились к удару. Но за несколько десятков минут до запуска ракет в небе над Ливаном появилось около 100 боевых самолетов ЦАХАЛа.

Израиль узнал о планах «Хезболлы» и нанес превентивный удар – буквально за несколько часов были уничтожены тысячи целей, в том числе ракеты, пусковые установки и стартовые площадки. Террористы успели запустить несколько сотен средств поражения по северу Израиля, не достигнув никаких значительных результатов. Перед этими событиями ЦАХАЛ занимался уничтожением складов с оружием террористов.

Даже это не смогло полностью ликвидировать угрозу для еврейского государства с севера. «Хезболла» продолжает терроризировать Галилею ракетами и ударными беспилотниками. Скорее всего, ракетный потенциал террористов подточен, но не ликвидирован окончательно – «Хезболла» обладает огромными запасами этого оружия разных типов.

Полностью устранить угрозу для Израиля, вероятно, сможет лишь наземная операция ЦАХАЛа на юге Ливана, в результате которой силы «Хезболлы» будут физически отброшены от израильской границы.

Этот этап противостояния убедительно доказывает: эффективно бороться с ракетным террором можно, уничтожая средства поражения противника на земле. Любая, даже самая современная система ПВО, может быть перегружена массированным ударом. И сбивать цели она неизбежно будет и над населенными пунктами.

Не имея столь развитых военных технологий, которые есть в распоряжении демократических стран, мафиозные диктатуры и их террористические прокси-армии решили взять количеством, выискивая слабые места обороны и комбинируя доступные им средства поражения.

Эта их стратегия обусловлена стойким нежеланием стран Запада тратить деньги на военно-промышленный комплекс.

Диктаторы прекрасно знают, что кроме иррационального страха демократического мира перед «эскалацией» (куда же дальше, если РФ действительно передает Ирану ядерные технологии), у стран Запада есть проблема с запасами оружия и его производством. Это касается как противоракет для систем ПВО, так и ударных средств.

Терроризируя Украину и создавая настоящую гуманитарную катастрофу накануне зимы, РФ, например, рассчитывает не только на поставки оружия от своих союзников. Москва ожидает, что Тегеран будет поддерживать угрозу большой войны на Ближнем Востоке. Таким образом стратегическое планирование запасов оружия будет происходить с учетом этого фактора. Вполне возможно, что на каком-то этапе в эту схему будет включена и КНДР, которая может создать еще одну «горячую точку».

Безусловно, Киев должен приложить все усилия, чтобы убедить Запад позволить наносить удары вглубь РФ современным оружием, не оглядываясь на возможную «эскалацию». Безусловно, Украине нужно еще больше средств ПВО разных типов.

Но Украина вместе с Израилем и другими странами, которым диктатуры угрожают напрямую, должны убедить Запад: никакое политическое решение ни одного из конфликтов не приведет к устойчивому миру, если демократии не будут хорошо вооружены. Хорошо вооружены как по качественным, так и по количественным показателям.

Не будет мира на Ближнем Востоке, если Иран и его прокси-армии не будут знать, что их тысячи ракет не смогут преодолеть систему ПВО и будут уничтожены еще на земле. Не будет мира в Европе, если РФ не будет знать, что существует достаточно оружия, способного накрыть ее склады оружия, пусковые установки и стартовые площадки на всей ее территории.

Важное предостережение: речь идет именно об обычном оружии. Как показала практика, сидеть на арсенале оружия массового поражения, верить в доктрину ядерного сдерживания в современном мире явно недостаточно. Нужны обычные ракеты и боевые самолеты, артиллерийские снаряды и танки, причем в больших количествах.

Иначе демократии рискуют проиграть это противостояние.

Леонид Невзлин, «Украинская правда»

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