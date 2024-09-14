Украинские разведчики и пограничники провели рейд у берегов Крыма

Украинские разведчики и пограничники провели рейд у берегов Крыма1
- 14.09.2024, 18:21
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В ходе рейда была уничтожены техника оккупантов.
Спецназначители Главного управления разведки Минобороны Украины при поддержке подразделения Госпогранслужбы провели рейд у побережья Крыма. В ходе рейда были уничтожены российские оккупанты и их техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, волонтера и блогера Игоря Лаченкова и источник в разведке.
Днем Лаченков в своем Telegram-канале опубликовал публикацию, в которой рассказал о рейде ГУР у побережья Крыма, состоявшемся 11 сентября. Он также прикрепил видео с кадрами этого рейда.
В ходе этого рейда был нанесен урон среди личного состава и техники российских оккупантов. А также уничтожен из ПЗРК вражеский Су-30СМ. Об уничтожении российского самолета ГУР сообщал официально несколькими днями раньше.
Позже такое же видео опубликовал в собственном Telegram-канале и Коваленко. Он добавил, что операция ГУР в Черном море позволила уничтожить оборудование россиян.
Источник в разведке подтвердил информацию о таком рейде в Черном море.
Операцию реализовали бойцы спецподразделения «Тимура» ГУР МО Украины во взаимодействии с морским центром «Викинг», Group 13, группами «Квазар», «Рекс» и «Агрегат» при поддержке подразделения Госпогранслужбы «Дозор».