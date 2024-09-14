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Оршанский чиновник, в прошлом году осужденный за коррупцию, снова объявился

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  • 14.09.2024, 18:25
  • 2,580
Оршанский чиновник, в прошлом году осужденный за коррупцию, снова объявился
Андрей Константинов

Он был замечен рядом с «руководителями».

Оршанские СМИ опубликовали фотоотчет с посещения министром сельского хозяйства и продовольствия Анатолием Линевичем некоторых колхозов Оршанского района. На одном из снимков узнали чиновника, которого только в прошлом году осудили за коррупцию, пишет телеграм-канал «Витебск, я играю!»

Слева от Линевича стоит Андрей Константинов, которого выдают желтые очки. Еще в прошлом году он был заместителем председателя Оршанского райисполкома, возглавляя в нем управление по сельскому хозяйству.

В прошлом году Константинова судили по коррупционной статье — тогда ему дали 4 года условно. При этом санкция этой статьи обычно предусматривает и запрет занимать руководящие должности.

Но вот через год он появляется на фото вместе с Линевичем и нынешним начальником управления по сельскому хозяйству Оршанского райисполкома.

Выяснилось, что экс-чиновник сейчас является помощником руководителя крестьянского фермерского хозяйства «СТАРТ ТС».

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