В Тунисе вспыхнули массовые протесты 14.09.2024, 18:31

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Из-за недопуска оппозиции к выборам.

Тысячи жителей Туниса вышли на улицы в знак протеста против подавления инакомыслия и недопущения серьезных соперников действующего главы государства Каиса Саида к выборам президента 6 октября, сообщает «Немецкая волна».

По его данным, в бюллетенях - всего две альтернативы Саиду - Зухаир Магзауи и Аячи Заммель, причем последний в начале сентября был арестован по обвинению в нарушениях, связанных с выборами. Критики Саида говорят о политическом характере претензий.

«Нет - страху. Нет — запугиванию»

Избирательная комиссия недавно отказалась восстановить в списках еще трех претендентов на пост президента, которые выиграли судебные апелляции по вопросу о праве баллотироваться.

Протестующие обвиняют избирком в зависимости от властей и в том, что он фактически расчистил Саиду путь ко второму сроку. Митингующие, собравшиеся в центре Туниса, скандировали: «Нет - страху. Нет - запугиванию. Власть - в руках народа».

Экономический кризис в Тунисе

Тунис на протяжении нескольких лет переживал экономический кризис. В марте 2023 года уровень безработицы там превышал 15 процентов. Кроме того, жители испытывали трудности с доступом к ряду продуктов, в частности к кофе, молоко и сахару.

Бывший профессор права Каис Саид был избран после свержения его предшественника на посту президента - Зин аль-Абидина Бен Али. Летом 2021 года Саид отправил в отставку правительство и заморозил работу парламента. Кроме того, он добился принятия новой конституции, расширившей его полномочия.

Однако, несмотря на усиление собственной власти, Саиду не удалось улучшить экономическую ситуацию, писало агентство Reuters.

Массовые протесты в 2023 году

В 2023 году в стране неоднократно проходили массовые протесты с требованием отставки президента Каиса Саида.

Президентские выборы в Тунисе прошли осенью 2019 года. По их итогам Саид (независимый кандидат) одержал верх во втором туре над Набилем Каруи (политик центристской партии «Сердце Туниса») с 72,71% голосов избирателей. Он занял пост главы государства 23 октября 2019 года.

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