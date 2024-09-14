Топ-5 увлекательных фильмов для субботнего просмотра 14.09.2024, 18:39

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В подборке - удачные экранизаций современной литературы.

В современном мире не все находят время для литературы. Однако сюжеты книг широко используются в кинематографе.

Редакция «Кино 24» подготовила 5 книжных экранизаций от Netflix, которые не хуже самих произведений.

«Все тот незримый свет»

События фильма разворачиваются в период Второй мировой войны. Во французском городке Сен-Мало встречается два человека – девушка, которая потеряла зрение в детстве, и немецкий солдат, ослепленный пропагандой. Их судьбы пересекаются. Эта история вдохновляет находить свет там, где царит тьма.

«Агентство «Локвуд и Ко»

Лондонское агентство Локвуда, Карлайла и Кабинса работает над необычными задачами: искоренением призраков и духов из домов своих клиентов. Одно из их дел кажется не таким простым. Об этом говорится в первой части. Во второй смелой троице придется найти похищенный артефакт и остановить фантома, гуляющего по Лондону. Сейчас Netflix экранизировал только две книги из серии писателя Джонатана Страуда.

«Энн»

Сериал рассказывает о рыжеволосой девочке-сироте Энн Ширли, которая в 13 лет попала на воспитание к брату и сестре. Лента основана на знаменитом романе Люси Мод Монгтомери «Энн из Зеленых Крыш», состоящий из восьми книг.

«13 причин почему»

Драматическая подростковая драма поднимает ряд проблем. Главная героиня Анна Бейкер накладывает на себя руки. Перед смертью она записывает для друга 13 кассет с видео, в каждом из которых объясняет причину такого решения. Это экранизация одноименного романа Джея Эшера.

«Карточный домик»

Сериал рассказывает о жизни Белого дома. Демократ Фрэнк, которого играл Кевин Спейси, после отказа ему в назначении на важную должность, хочет отомстить своим предателям.

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