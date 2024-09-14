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FT: Британские ракеты Storm Shadow могут достичь российские аэродромы за считанные минуты

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  • 14.09.2024, 18:49
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FT: Британские ракеты Storm Shadow могут достичь российские аэродромы за считанные минуты

Одно из преимуществ ракет Storm Shadow заключается в их способности наносить превентивные удары.

Крылатая ракета Storm Shadow, выпущенная с украинской территории в направлении аэродрома Халино под российским Курском, преодолеет 100-километровое расстояние за шесть минут — гораздо быстрее, чем большинство украинских беспилотников. Сейчас у Киева нет публичного разрешения от своих западных союзников на использование этого типа ракет по целям на территории России.

Президент США Джо Байден обсудил возможность снятия ограничений для Украины с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но они не приняли окончательного решения.

- Скорость ракет Storm Shadow делает их такими полезными, наши беспилотники намного медленнее. Если российский военный вертолет или самолет собирается взлететь, мы сможем быстро добраться до этого места, — сказал Роман Костенко, заслуженный украинский военный командир, возглавляющий комитет по обороне в украинском парламенте, сообщает Financial Times (перевод — zn.ua).

Одной из проблем, по мнению западных чиновников, является то, что Россия около трех месяцев назад начала перемещать свои авиационные средства вглубь России за пределы 250-километровой дальности действия ракет Storm Shadow. Другая проблема состоит в том, что запасы ракет Storm Shadow невелики, поэтому даже при наличии разрешения на удары по целям в России Киев не сможет развернуть их в достаточном количестве против многочисленных российских объектов.

Третья и самая большая проблема состоит в том, что даже если президент Байден согласится на использование британских и французских ракет, содержащих американские компоненты, он вряд ли одобрит использование ракет ATACMS по целям в России. Это связано с тем, что Байден опасается, что Россия может ответить на это эскалацией конфликта.

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