«Лукашенко создает неприятности для Пекина» 1 14.09.2024, 18:58

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Политолог о нынешнем уровне отношений между Китаем и белорусским режимом.

В июне КНР отложила поставку в Беларусь 15 новых грузовых электровозов БКГ2, которые должны были быть поставлены еще в конце 2023 года. Тогда сообщалось, что новые сроки поставок перенесены на 2025-26 гг. Однако недавно появилась информация, что Китай вообще отказался поставлять в Беларусь эти поезда из-за опасения попадания под санкции США.

Как эта ситуация характеризует нынешний уровень отношений между Китаем и режимом Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org спросил белорусского политолога Дмитрия Болкунца:

— В конце августа в Беларуси был премьер-министр Китая, это такой, я бы сказал, важный визит. Очевидно, что Пекин рассматривает Беларусь как зону для своего входа на европейский рынок. В этой ситуации для Китая важно, чтобы Беларусь была таким стабильным регионом, который открывает логистические ворота для входа китайских товаров на европейский рынок.

Действия, которые предпринимает Лукашенко в отношении соседних стран, являются для Китая определенной угрозой и ставят под удар логистические коммуникации, маршруты и так далее. В этой ситуации за последние четыре года минский режим создал для Пекина массу дискомфортных случаев, в том числе относительно тех проектов, которые Китай планировал реализовать в Беларуси. Некоторые из них оказались в подвешенном состоянии, некоторые были сорваны по срокам реализации, например — строительство калийного комбината в Любаньском районе, ряд других направлений.

В этом плане Лукашенко для Китая не является сегодня комфортным партнером для какого-то бизнеса. Любые санкции, которые вводятся в отношении Беларуси, создают для Пекина определенные неприятности. Для Китая с этой точки зрения выгодно было бы, чтобы Лукашенко ушел, а пришел какой-то более вменяемый человек, который мог бы выстраивать более прагматичные отношения.

Лукашенко же рассчитывает, что Китай будет его основным партнером и союзником. Но при этом, полагаю, что Беларусь для Китая важна все же не с точки зрения каких-то экономических, торговых отношений, а именно с точки зрения логистики. Это первое, что видит Китай, глядя на карту, что маршруты, проходящие через Беларусь, должны быть безопасными. Это то, что влияет на какие-либо другие отношения и коммуникацию.

Если Лукашенко является угрозой для таких коммуникаций, то, наверное, Китай будет стремиться к тому, чтобы он покинул свой пост. В том числе — влияя на союзника Лукашенко, на Путина, для которого Китай сегодня также является очень важным партнером. Поэтому влияние Китая на предстоящую избирательную кампанию будет очень высоким. Позиция Пекина по решению Лукашенко (или кого-то другого) в «выборах» может иметь важное значение для дальнейшего развития политической обстановки в Беларуси.

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