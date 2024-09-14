Освобожденные из плена бойцы ВСУ узнают новости о захвате части Курской области: видео реакции
- 14.09.2024, 19:17
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Освобожденные военные попали в плен в начале полномасштабного вторжения РФ и не знали последних новостей.
Украинские фотокорреспонденты Константин и Влада Либеровы показали кадры бесценной реакции освобожденных из российского плена украинских бойцов на новости о захвате Силами обороны части Курской области.
Освобожденные 14 сентября военные попали в плен в начале полномасштабного вторжения России в Украину, поэтому им не было известно, как развивались события на фронте в течение последних двух с половиной лет, передает dialog.ua.
«Сумы - наши, Запорожье - наши. Про Курщину знаете? Мы захватили часть Курской области», - рассказали журналисты освобожденным из плена.
Первой реакций бойцов было сильное удивление, но затем они отметили, что территория Курской области - это украинские земли.
«Это (Курская область - ред.) наше. Когда Хрущев отдавал Крым Украине, он отгрыз куски Украины», - сказал один из военных.
Защитникам Украины также сообщили, что в украинской армии появились истребители F-16.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что большинство освобожденных сегодня украинских военных находились в плену с первых дней полномасштабной войны.