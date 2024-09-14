Освобожденные из плена бойцы ВСУ узнают новости о захвате части Курской области: видео реакции 14.09.2024, 19:17

2,236

Освобожденные военные попали в плен в начале полномасштабного вторжения РФ и не знали последних новостей.

Украинские фотокорреспонденты Константин и Влада Либеровы показали кадры бесценной реакции освобожденных из российского плена украинских бойцов на новости о захвате Силами обороны части Курской области.

Освобожденные 14 сентября военные попали в плен в начале полномасштабного вторжения России в Украину, поэтому им не было известно, как развивались события на фронте в течение последних двух с половиной лет, передает dialog.ua.

«Сумы - наши, Запорожье - наши. Про Курщину знаете? Мы захватили часть Курской области», - рассказали журналисты освобожденным из плена.

Первой реакций бойцов было сильное удивление, но затем они отметили, что территория Курской области - это украинские земли.

«Это (Курская область - ред.) наше. Когда Хрущев отдавал Крым Украине, он отгрыз куски Украины», - сказал один из военных.

Защитникам Украины также сообщили, что в украинской армии появились истребители F-16.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что большинство освобожденных сегодня украинских военных находились в плену с первых дней полномасштабной войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com