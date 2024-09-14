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Освобожденные из плена бойцы ВСУ узнают новости о захвате части Курской области: видео реакции

  • 14.09.2024, 19:17
  • 2,236
Освобожденные из плена бойцы ВСУ узнают новости о захвате части Курской области: видео реакции

Освобожденные военные попали в плен в начале полномасштабного вторжения РФ и не знали последних новостей.

Украинские фотокорреспонденты Константин и Влада Либеровы показали кадры бесценной реакции освобожденных из российского плена украинских бойцов на новости о захвате Силами обороны части Курской области.

Освобожденные 14 сентября военные попали в плен в начале полномасштабного вторжения России в Украину, поэтому им не было известно, как развивались события на фронте в течение последних двух с половиной лет, передает dialog.ua.

«Сумы - наши, Запорожье - наши. Про Курщину знаете? Мы захватили часть Курской области», - рассказали журналисты освобожденным из плена.

Первой реакций бойцов было сильное удивление, но затем они отметили, что территория Курской области - это украинские земли.

«Это (Курская область - ред.) наше. Когда Хрущев отдавал Крым Украине, он отгрыз куски Украины», - сказал один из военных.

Защитникам Украины также сообщили, что в украинской армии появились истребители F-16.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что большинство освобожденных сегодня украинских военных находились в плену с первых дней полномасштабной войны.

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