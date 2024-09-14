Украинские киберспециалисты атаковали крупнейшие банки России
- 14.09.2024, 19:29
Их работа нарушена.
Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили очередную DDOS-атаку на Россию. На этот раз под атаку попали крупнейшие банки.
Как сообщили РБК-Украина источники, в результате операции была нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, которые обеспечивают деятельность оккупационных войск ВС РФ.
В частности под киберудар попали:
- «Банк Россия»,
- «Тинькофф банк»,
- «Газ банк»,
- платежная система «СБП».
Пользователи во многих регионах РФ жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться «личным кабинетом», прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков.
Мало того, клиенты банков не могут осуществить онлайн-оплату за услуги.