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Украинские киберспециалисты атаковали крупнейшие банки России

  • 14.09.2024, 19:29
Украинские киберспециалисты атаковали крупнейшие банки России

Их работа нарушена.

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили очередную DDOS-атаку на Россию. На этот раз под атаку попали крупнейшие банки.

Как сообщили РБК-Украина источники, в результате операции была нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, которые обеспечивают деятельность оккупационных войск ВС РФ.

В частности под киберудар попали:

- «Банк Россия»,

- «Тинькофф банк»,

- «Газ банк»,

- платежная система «СБП».

Пользователи во многих регионах РФ жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться «личным кабинетом», прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков.

Мало того, клиенты банков не могут осуществить онлайн-оплату за услуги.

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