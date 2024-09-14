Украинские киберспециалисты атаковали крупнейшие банки России 14.09.2024, 19:29

Их работа нарушена.

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили очередную DDOS-атаку на Россию. На этот раз под атаку попали крупнейшие банки.

Как сообщили РБК-Украина источники, в результате операции была нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, которые обеспечивают деятельность оккупационных войск ВС РФ.

В частности под киберудар попали:

- «Банк Россия»,

- «Тинькофф банк»,

- «Газ банк»,

- платежная система «СБП».

Пользователи во многих регионах РФ жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться «личным кабинетом», прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков.

Мало того, клиенты банков не могут осуществить онлайн-оплату за услуги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com