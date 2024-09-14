Можно ли в Беларуси без спроса фотографировать чужих детей? 14.09.2024, 19:33

Объяснила юрист.

«Была с сыном в игровом центре. Фотограф сделала снимки ребенка и предложила купить магнитики с его портретом. Разве так можно? Я не соглашалась на фотосъемку. Не хочу, чтобы фото ребенка были у посторонних людей», - спросила у «АиФ» читательница из Бреста.

Нет, нельзя, пояснила адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук. Фотограф нарушила законодательство о защите персональных данных.

Считается, что характеристики лица и его изображение являются биометрическими персональными данными и относятся к специальным персональным данным. Обработка персональных данных возможна только с согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Но законодательством предусмотрен ряд случаев, когда согласие субъекта персональных данных на обработку специальных персональных данных не требуется: например, при оформлении трудовых (служебных) отношений; для ведения криминалистических учетов; для осуществления административных процедур; при документировании населения и др.

В описанной ситуации разрешение мамы, законного представителя несовершеннолетнего, на фотосъемку является обязательным.

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