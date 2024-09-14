Столтенберг раскрыл детали, как РФ врала НАТО перед вторжением в Украину 6 14.09.2024, 19:46

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Йенс Столтенберг

Фото: Liga.net

Последнее заседание Совета НАТО-Россия состоялось в январе 2022 года.

РФ на последних встречах с НАТО перед вторжением в Украину врала Альянсу. Российская сторона заявляла, что не собирается нападать.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию FAS.

Он уточнил, что последнее заседание Совета НАТО-Россия под его председательством состоялось в январе 2022 года, накануне полномасштабной войны в Украине.

По словам Столтенберга, Российская Федерация требовала, чтобы НАТО вывело все свои войска с восточной территории Альянса.

- Это было абсолютно неприемлемо для нас, но я верю в диалог. Поэтому мы снова сели с ними за стол переговоров, - отметил генсек НАТО, который вскоре покинет свою должность.

Столтенберг добавил, что на данной встрече присутствовали два заместителя министра иностранных дел и обороны РФ. Они утверждали, что Россия не имеет военных планов и более того, якобы их страна находится под угрозой со стороны Украины. Также российская сторона предоставила карты, но в них был нюанс.

- Они показали карты, вероятно, чтобы доказать, что Россия окружена НАТО. Но даже эти карты были неправильными. Например, Дания вообще не была обозначена как территория НАТО. Это было невероятно, - сообщил Столтенберг.

Генеральный секретарь добавил, что по сей день не знает, в чем причина таких карт, а именно - было ли это умышленно, либо это была плохая подготовка россиян.

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