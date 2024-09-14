Бои в Курской области: российских военных загнали в три оперативных котла 4 14.09.2024, 20:08

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СОУ ждали движения россиян, форсирования реки Сейм.

Россияне не имеют достаточно сил для контрнаступления на Курщине. Попытки врага вклиниться в нашу оборону может завершиться тремя котлами.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на «24 Канале» рассказал, что сейчас украинские войска движутся в сторону Веселого на рассечение вероятного оперативного российского оперативного котла.

Далее будет движение в сторону Глушкового, и котел будет рассечен на 2 части. Если будет достаточно войск у Украины и недостаточно войск у россиян, потому что пополнение они могут взять только с Востока Украины, то 2 котла выйдут в этом треугольнике.

- Можно будет работать над зачисткой Теткинского котла, с выходом на реку Сейм. С точки зрения стратегии, действия на рассечение правильные. Сейчас нашими ротно-штурмовыми группами с техникой по 10 единиц подготовлены накаты один за другим за несколько часов. Это означает, что была подготовка. Мы ждали российское контрнаступление, - отметил полковник запаса ВСУ.

Котлы для россиян

По словам военного эксперта, СОУ ждали движения россиян, форсирования реки Сейм. Это подтверждает слова военно-политического руководства Украины о том, что операция идет по плану. Такие действия не могут быть спонтанными. Несколько недель войска подтягиваются, разворачиваются, происходят определенные скрытые маневры.

- Далее же сейчас идет выполнение задачи. Не только на Веселое. Там еще один прорыв восточнее Веселого. По крайней мере он начинается, и, я думаю, что он там же будет успешным, – подчеркнул летчик-инструктор.

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