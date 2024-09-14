Сегодня - 10 лет со дня смерти известного белорусского издателя и журналиста Петра Марцева 1 14.09.2024, 20:15

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Петр Марцев

Он доказал, что человек может быть сильнее государственной машины, если он неотступен.

Об этом в «Фейсбуке» написал известный белорусский журналист Сергей Ваганов:

- 10 лет без Петра Марцева. Вопреки обещаниям потрясенных его смертью друзей и коллег, не так уж часто мы обращаемся публично к его образу и опыту. Журналистика, которой он посвятил, и отдал, в конце концов, свою жизнь, сегодня граничит со статьей уголовного кодекса.

Тем более, есть необходимость вспомнить Петра сегодня, и не забывать. Одно я поправил бы в тексте, написанном 10 лет назад, утверждая, что он - единственный из ушедших, кто доказал свою неотступность. Трое их из того поколения - Петр Марцев, Игорь Герменчук, Алесь Липай.

«Человек-легенда... Человек-эпоха... Все правильно. Петр Марцев заслужил такие оценки своей до ужаса короткой жизнью. Он единственный из своего поколения журналистов доказал, что человек может быть сильнее жестокой государственной машины, если этот человек неотступен. Но это не все.

Мы из разных лет, из разных поколений, но в отношениях, которые случались, увы, редко, всегда главенствовала взаимная симпатия, взаимное уважение, взаимное понимание не только друг друга, но и приверженности к одним профессиональным и моральным ценностям журналистики.

Читаю сегодня воспоминания людей, которые знали Петра близко, сотрудничали с ним, любили его. И совершенно потрясен лавиной этой любви. Можно по-разному судить о том, откуда сорвалась эта лавина.

Но я думаю, что она сорвалась с высоты, на которую вознес любовь к делу и к людям - соратникам, со-дельникам, со-трудникам, друзьям - сам Петр. И если мы говорим о нем - человек-эпоха, то это значит только одно: человек становится эпохой, когда возносится к вершинам Любви. 14 сентября 2014-го года».

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