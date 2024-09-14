В Грузии объединенная оппозиция имеет шансы опередить партию власти на предстоящих выборах

В Грузии объединенная оппозиция имеет шансы опередить партию власти на предстоящих выборах4
- 14.09.2024, 20:29
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Опубликованы данные опроса.
Исследование общественного мнения за полтора месяца до парламентских выборов в Грузии показало, что объединенная оппозиция имеет шансы получить больше голосов, чем партия власти «Грузинская мечта».
Как сообщают «Новости-Грузия», такие результаты экспресс-опроса опубликовала компания Edison Research.
Опрос провели по заказу оппозиционного телеканала Formula. Респондентов спросили, за какую партию они бы голосовали, если бы выборы проходили в этот день.
34% ответили, что поддержали бы «Грузинскую мечту» (которая имеет амбиции получить абсолютное большинство).
Оппозиционные партии и блоки, подписавшие хартию о совместных действиях в случае победы на выборах, совокупно набирают 38,1%. .
Блок «Единство» (в который входит «Единое национальное движение» Саакашвили, «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия») поддержали бы 19,2%.
Партию экс-премьера Гахарии поддержали бы 10,6%.
Блок «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») набрал бы 9,8%.
Партию «Новое единство – Гварамия, Мелия» поддержали бы 9,1%.
Политсила "Гирчи" набрала бы 5.9%, "Лейбористская партия" – 5,1%, пророссийская "Альянс патриотов / Альт-инфо" – 3%, остальные – меньше.
Проходной барьер на выборах составит 5% и они впервые будут проходить полностью по пропорциональной системе, что увеличивает шансы оппозиции.
79,6% опрошенных планируют идти на выборы. 64% считают, что страна развивается в неправильном направлении, в правильном – 36%.
Опрос проводился методом прямого интервьюирования с 29 августа по 8 сентября. Всего опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Грузии. В опросе применили метод аллокации – распределения голосов респондентов, которые отказались прямо называть партию-фаворита и их выбор предположили на основе ответов на дополнительные вопросы. Возможная погрешность составляет +/– 2.5%.
Ранее опрос по заказу проправительственного телеканала "Имеди" показал, что за "Грузинскую мечту" готовы проголосовать почти 60%.