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В Грузии объединенная оппозиция имеет шансы опередить партию власти на предстоящих выборах

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  • 14.09.2024, 20:29
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В Грузии объединенная оппозиция имеет шансы опередить партию власти на предстоящих выборах

Опубликованы данные опроса.

Исследование общественного мнения за полтора месяца до парламентских выборов в Грузии показало, что объединенная оппозиция имеет шансы получить больше голосов, чем партия власти «Грузинская мечта».

Как сообщают «Новости-Грузия», такие результаты экспресс-опроса опубликовала компания Edison Research.

Опрос провели по заказу оппозиционного телеканала Formula. Респондентов спросили, за какую партию они бы голосовали, если бы выборы проходили в этот день.

34% ответили, что поддержали бы «Грузинскую мечту» (которая имеет амбиции получить абсолютное большинство).

Оппозиционные партии и блоки, подписавшие хартию о совместных действиях в случае победы на выборах, совокупно набирают 38,1%. .

Блок «Единство» (в который входит «Единое национальное движение» Саакашвили, «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия») поддержали бы 19,2%.

Партию экс-премьера Гахарии поддержали бы 10,6%.

Блок «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») набрал бы 9,8%.

Партию «Новое единство – Гварамия, Мелия» поддержали бы 9,1%.

Политсила "Гирчи" набрала бы 5.9%, "Лейбористская партия" – 5,1%, пророссийская "Альянс патриотов / Альт-инфо" – 3%, остальные – меньше.

Проходной барьер на выборах составит 5% и они впервые будут проходить полностью по пропорциональной системе, что увеличивает шансы оппозиции.

79,6% опрошенных планируют идти на выборы. 64% считают, что страна развивается в неправильном направлении, в правильном – 36%.

Опрос проводился методом прямого интервьюирования с 29 августа по 8 сентября. Всего опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Грузии. В опросе применили метод аллокации – распределения голосов респондентов, которые отказались прямо называть партию-фаворита и их выбор предположили на основе ответов на дополнительные вопросы. Возможная погрешность составляет +/– 2.5%.

Ранее опрос по заказу проправительственного телеканала "Имеди" показал, что за "Грузинскую мечту" готовы проголосовать почти 60%.

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