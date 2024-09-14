закрыть
14 сентября 2024, суббота, 21:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Двое румын в Баварии пытались продать старые белорусские рубли

1
  • 14.09.2024, 20:32
  • 1,484
Двое румын в Баварии пытались продать старые белорусские рубли

Все закончилось не так, как они ожидали.

В Баварии гражданн Румынии попались на попытке оригинального обмана: они предлагали водителям обменять старые беларусские рубли. Об этом пишет издание «Беларусь и мир».

Сначала мужчины выпрашивали деньги. А затем решили испытать удачу: пытались всучить им старые «практически ничего не стоящие» белорусские рубли. Судя по всему, речь о рублях, которые были в обороте в Беларуси до 2016 года.

Мужчин задержали. Поскольку у них не было постоянного места жительства в Германии, прокуратура потребовала залог в размере трехзначной суммы. После всех формальностей и оплаты мошенников отпустили.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов