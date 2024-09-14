Двое румын в Баварии пытались продать старые белорусские рубли 1 14.09.2024, 20:32

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Все закончилось не так, как они ожидали.

В Баварии гражданн Румынии попались на попытке оригинального обмана: они предлагали водителям обменять старые беларусские рубли. Об этом пишет издание «Беларусь и мир».

Сначала мужчины выпрашивали деньги. А затем решили испытать удачу: пытались всучить им старые «практически ничего не стоящие» белорусские рубли. Судя по всему, речь о рублях, которые были в обороте в Беларуси до 2016 года.

Мужчин задержали. Поскольку у них не было постоянного места жительства в Германии, прокуратура потребовала залог в размере трехзначной суммы. После всех формальностей и оплаты мошенников отпустили.

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