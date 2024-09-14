Саммит БРИКС: чего ожидать от визита Си Цзиньпина в РФ?1
- 14.09.2024, 20:51
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Пекин не сфокусирован на России.
Глава Китая Си Цзиньпин собирается ехать в Россию на саммит БРИКС, который пройдет в октябре. Вряд ли они там будут заключены двусторонние договоренности с Россией.
Об этом «24 Каналу» рассказала главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко, отметив, что вряд ли визит Си Цзиньпина будет сфокусирован на двустороннем взаимодействии России и Китая. Там будут уделять больше внимания другим государствам, которые будут участвовать в саммите.
Чего ожидать от визита Си Цзиньпина
Как отметила Гриценко, вероятнее всего, задача Си на этом саммите будет консолидировать участников и найти консенсус, чтобы продвинуть тему создания альтернативы современной финансово-экономической системе. В принципе ради этого и создавали БРИКС.
- Первоначально так и планировали, что БРИКС будет неким форумом по обмену интересами всех, кто считает современную финансово-экономическую систему несправедливой, потому что в ней доминируют США. Они пробуют придумать альтернативную систему. Но пока им не удалось прийти к консенсусу, – сказала Гриценко.
Недавно один из представителей Ирана предложил создать в рамках БРИКС структуру, которая бы занималась «вопросами безопасности», куда вошло огромное количество тем. В частности даже додумались говорить о «безопасности от терроризма и безопасности морских коммуникаций».
Стоит наблюдать, как эта тема будет развиваться дальше. Ведь сейчас БРИКС – китайская инициатива. Параллельно существует ШОС, которая является организацией по безопасности.
- Интересно, как на такие предложения в дальнейшем будет реагировать Китай. Решится ли на расширение функционала БРИКС. Или все же БРИКС будет заниматься исключительно финансово-экономическими вопросами, – отметила Гриценко.