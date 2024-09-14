Два пункта пропуска на границе Польши и Чехии закрыли из-за наводнений 14.09.2024, 21:15

В некоторых населенных пунктах проводят эвакуацию.

На польско-чешской границе два пункта пропуска закрыли на неопределенное время из-за наводнения, сообщает RMF24.

После экстремальных ливней закрыли пункты пропуска в Голковице вблизи города Годув, поскольку с чешской стороны границы дорога к нему стала непроездной.

«Из-за повышения уровня воды в реке Пьотровка и ее выход из берегов с чешской стороны КПП в Голковице закрыто до следующих сообщений», – заявили в городской администрации Годува, добавив, что двухколесным транспортом проехать также невозможно.

Такая же судьба постигла КПП в селе Маркльовице-Гурне в гмине Зебжидовицы.

Уровень воды поднялся уже во многих городах польской Силезии, в некоторых населенных пунктах проводят эвакуацию.

Dramat w Kałkowie, w aucie utknęła kobieta, woda odcięła jej możliwość ucieczki. Strażacy walczą z czasem o jej życie. pic.twitter.com/j3u4XYX8XR — Remiza.pl (@remizacompl) September 14, 2024

В городке Калкув в Опольском воеводстве чуть не погибла женщина-водитель, которая поехала по подтопленной дороге и машину смыло потоком.

Наводнения начались также в Румынии, в подтопленных районах погибли четыре человека. «Заливает» и отдельные районы Молдовы и ее столицы Кишинева.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com