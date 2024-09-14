В Минске судят 60-летнего психолога с большим стажем 3 14.09.2024, 21:26

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Наталья Воробей

За «содействие экстремизму».

Наталья Воробей — опытный психолог и имеет высшую категорию. Скорее всего, ее задержали за помощь политзаключенным, отмечает «Наша нива».

Наталье Воробей 60 лет. Она выпустилась с биологического факультета БГУ в 1987 году. Неизвестно, как она впоследствии пришла в психологию.

В профессии она как минимум с нулевых, об этом можно отыскать сведения в интернете. В социально-педагогическом центре Советского района Минска Наталья Воробей работает как минимум с 2011 года. Неизвестно, уволили ли ее — на сайте социально-педагогического центра она до сих пор числится среди работников и даже деятелей профсоюза.

Наталья Воробей работала с разными категориями людей. Известно, например, что она занималась психологической подготовкой олимпиадников, детьми с ДЦП, психическими и психологическими проблемами, а также учила школьных педагогов и педагогов-психологов. Также занималась женской психологией, писала статьи на тему.

Неизвестно, когда Наталью задержали, но последняя новость о ней вышла в конце 2023 года, хотя ранее о ней регулярно писали официальные каналы — например, канал образования Советского района. Также примечательно, что ее судят в то же время, что и людей, которых задержали за помощь политзаключенным. Но суть обвинения точно неизвестна.

Суд над Натальей начнется 1 октября 2024 года. Ее обвиняют в «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 и ч. 2 ст. 361-4 УК). Ей грозит до семи лет колонии. Неизвестно, была ли женщина за решеткой или ее оставили под подпиской.

Судить ее будет Светлана Макаревич. Ранее она руководила Октябрьским судом Минска, где также выносила политические приговоры, а сейчас ее перевели в Минский городской суд. За год в должности она рассмотрела более 30 политических уголовных дел, включая апелляции.

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