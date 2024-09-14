В Беларусь идут мощные блокирующие антициклоны 3 14.09.2024, 21:47

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Они задерживают лето.

Летне-осенняя погода, установившаяся в первой половине сентября, продолжится и на следующей неделе. Власть над погодой возьмут очередные мощные блокирующие антициклоны, задерживая лето. Прохладные ночи и теплые дни в совокупности создадут комфортные условия. Положительная температурная аномалия ожидается на 4-6°С выше нормы.

Об этом синоптик Дмитрий Рябов рассказал провластному ОНТ, какая погода будет в Беларуси с 16 по 22 сентября. Если коротко, то лето никуда не уйдет, как и температурная аномалия: ожидается на 4−6°С выше нормы.

В начале недели прогнозируется переменная облачность, без дождей. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов будут непродолжительные туманы. Ветер юго-восточный, умеренный. Влажность — до 60%. Ночью — от +11 до +17°С, днем в понедельник — +26…+29°С, во вторник — до +28°С.

В середине недели картина почти не поменяется — под влиянием обширного погожего антициклона будет преобладать переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, умеренный. Влажность — до 40%. Температура ночью составит от +10 до +15°С. Днем во вторник и среду — +25…+28°С.

В начале второй половины недели сохранится переменная облачность, без дождей. Влажность — до 40%. Утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Ночью — от +9 до +14°С. Днем в четверг — +24…+27°С, в пятницу — +19…+24°С.

В выходные влажность увеличится (до 70%), обойдется без существенных осадков. Ночью и утром местами вновь будет туман. Температура ночью — +11…+17°С, в середине дня в субботу воздух прогреется до +22…+26°С, в воскресенье — до +23…+27°С.

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